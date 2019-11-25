اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الاولى / شعبة المعلومات والإتصالات عن تأهيل 242 حاسبة في 43 مدرسة من مدارس المديرية .

تربية الكرخ الاولى تؤهل 242 حاسبة في 43 مدرسة

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن هذه الخطوة تأتس ضمن خطة المديرية في تهيئة الحواسيب للمختبرات المدرسية لتتلائم مع المنهج الجديد الذي أعتمد لتدريسه.

من جانبه بين المدير العام لتربية الكرخ الاولى الدكتور فلاح القيسي أن مواكبة التطور العلمي وتحديث طرائق التدريس يشكل الركيزة الأولى للنهوض بالواقع التعليمي ،مبيناً أن إستثمار تقنية الحاسوب في تنمية القدرات الذهنية،وتوجيهها تربوياً وعلمياً يعطي نتائج إيجابية في تعزيز المهارات وتوظيفها بالإتجاه الصحيح.

من جانبه بين مسؤول شعبة المعلومات والإتصالات السيد سيف الدين فائق إن الشعبة اكملت المرحلة الثانية من خطة تأهيل الحواسيب المدرسية تبعاً للمنهج الجديد ، مبيناً الى أن ملاكات الشعبة متواصلة في إنجاز حملتها التي أوعز بها السيد المدير العام لتهيئة الحواسيب في مختبرات مدارس الكرخ الأولى كافة.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام