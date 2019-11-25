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الشيخ علي مغردا: شبابنا عاشوا فترات الحروب والثورات ولم يشهدوا أي انقلاب

علق النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، على تهكير صفحة جهاز مكافحة الإرهاب ونشر معلومات عن حدوث “عصيان عسكري”، وهو ما نفته قيادة العمليات المشتركة.

وقال الشيخ علي، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” اليوم، 25 تشرين الثاني 2019، إن “أول انقلاب بالمنطقة، هو انقلاب بكر صدقي عام 1936م بالعراق، وآخر انقلاب هو انقلاب البعث في 30/17 تموز 1968م ضد عبد الرحمن عارف”.

واضاف بالقول ” كبارنا عاشوا فترات الانقلابات، فخبروها.. ولكن شبابنا عاشوا فترات الحروب والثورات، ولم يشهدوا أي انقلاب.. بس ما أدري ليش يخربون على الانقلاب؟!”.

وكانت الصفحة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب نشرت في وقت سابق، بيانا عن توجيه رئيس الجهاز بالقيام بـ “انقلاب عسكري”، بعدها تم حذف المنشور، حيث أشار مصدر مطلع إلى ان الصفحة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب على “الفيسبوك” تم تهكيرها.

يذكر ان قيادة العمليات المشتركة أكدت ان الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب “النفوس الضعيفة” وان الاجراءات مستمرة لملاحقة الجناة.

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