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الصدر يعلق على أحداث الناصرية

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، منشوراً بشأن الاحداث الجارية حالياً في مدينة الناصرية.

وقال العراقي في منشور في فيسبوك:

“الناصرية الفيحاء

فاح فيها عطر الشهادة

وانتشرت فيها روح الشجاعة

وتحلى الشباب فيها بحب (السلام)

وتمسك ابناؤها بنور الكرامة

فها هي تنتعش بشأبيب الحرية

لتستفيق على انغام (الوطن)

فيفوح منها شذى النصر

#سلاما_موطني”.

وقال شهود عيان ان نحو اربعة اشخاص لقوا حتفهم، فيما اصيب العشرات خلال اشتباك القوات الامنية مع المتظاهرين في مدينة الناصرية، ليلة السبت.

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