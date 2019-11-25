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القوات الأمنية تمنع مراسل المربد من التغطية في البصرة

24/11/2019

منعت القوات الامنية الزميل حيدر علي من التصوير والتغطية في مستشفى الصدر التعليمي اليوم الأحد في محافظة البصرة.

الزميل حيدر الموزاني من إذاعة المربد افاد باتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “الزميل الصحفي احمد علي كان في مهمة صحفيه لتصوير جرحى الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، وتم منعه من الدخول والتغطية من قبل حماية المستشفى، الذين صادروا معدات التصوير قبل إعادتها إليه لاحقا”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين وبشده عرقلة الصحفيين وعدم تمكينهم من أداء مهامهم في تغطية التظاهرات، واطلاع الرأي العام على حالة الجرحى الذين سقطوا نتيجة العنف المستخدم فيها، مما يعد خرقا قانونيا لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة.

وتطالب الجمعية الحكومة المحلية في البصرة بالتعامل بشفافية في ملف تغطية الصحفيين للتظاهرات وعدم منعهم من نقل الواقع الفعلي لما يحدث في المحافظة.

كما وتطالب الأجهزة الامنية بفسح المجال أمام الطواقم الصحفية لتأدية واجباتها بشفافية وتوفير الحماية اللازمة لذلك.

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