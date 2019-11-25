الكشف عن قائمة الطلبة العرب في امريكا.. فمن عدد العراقيين

بلغ عدد الطلبة العرب وبعض دول الشرق الأوسط الذين يدرسون في الولايات المتحدة أكثر من 81 ألف طالب في الفصل الدراسي 2018/2019، وفق تقرير “الأبواب المفتوحة” الصادر عن معهد التعليم الدولي.

وكشفت بيانات التقرير الذي صدر مؤخرا أن هؤلاء الطلبة يشكلون 7.4 في المئة من إجمالي عدد الطلبة غير الأميركيين الذين يدرسون في جامعات وكليات الولايات المتحدة، والذي يبلغ عددهم أكثر من مليون طالب.

وبالمجمل فإن الطلبة الصينيين يشكلون نحو 34 في المئة من إجمالي عدد الطلبة الدوليين في أميركا، بعدد يبلغ 370 ألف طالب، يليهم طلاب من الهند، بعدد يتجاوز 200 ألف طالب يشكلون 18 في المئة من إجمالي العدد.

وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات لا تضم أعداد الطلبة الذين يحملون جنسيات مزدوجة مع الأميركية، إنما يمثلون طلبة دوليين فقط.

ورغم تراجع أعداد الطلبة السعوديين إلا أنهم الأعلى عددا بين العرب وفي المرتبة الرابعة بين الدول، حيث يبلغ عددهم 37 ألف طالب، فيما يليهم الكويتيون بعدد تسعة آلاف طالب، فيما حلت الجزائر بالمرتبة الأخيرة بعدد 238 طالب.

ومن غير العرب من دول الشرق الأوسط، بلغ عدد الطلبة الإيرانيين الذين يدرسون في أميركا أكثر من 12 ألف طالب، فيما بلغ عدد الطلبة الإسرائيليين 2392 طالب.

وتاليا أعداد الطلبة من دول عربية ومن الشرق الأوسط الذين يدرسون في الولايات المتحدة:

السعودية: 37.080 طالب

إيران: 12.142 طالب

الكويت: 9.195 طالب

مصر: 3.675 طالب

عُمان: 2.963 طالب

الأردن: 2.435 طالب

إسرائيل: 2.392 طالب

الإمارات:2.361 طالب

لبنان: 1.672 طالب

المغرب: 1.461 طالب

العراق: 1.237 طالب

ليبيا: 884 طالب

قطر: 834 طالب

تونس: 703 طالب

سوريا: 566 طالب

الأراضي الفلسطينية: 468 طالب

البحرين: 422 طالب

اليمن: 398 طالب

الجزائر: 238 طالب