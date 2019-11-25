اللجنة المالية: موازنة 2020 تختلف عن سابقاتها

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب وصـــول المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لـعـام 2020 الـى مجلس النواب هـذا الأسبوع أو الـذي يليه.

وبينت اللجنة ان الموازنة المقبلة ستختلف كثيراً عـن المـوازنـات السابقة وستأتي منسجمة مع مطالب المتظاهرين والمواطنين.وقــال عـضـو اللجنة شـيـروان مـيـرزا في تصريح صحفي إن “الحكومة بصدد إرسال مـوازنـة 2020 الـى مجلس الـنـواب هـذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لمناقشتها”.وأضـــــاف، أن “مـــوازنـــة الــعــام المـقـبـل ستختلف كثيراً عن الموازنات التي أعدت فـي الـسـابـق كـونـهـا سـتـأتـي منسجمة مـع متطلبات الـظـرف الــراهــن وطـلـبـات المتظاهرين”، مستبعداً أن “تكون موازنة الـعـام المقبل شبيهه بـالأعـوام الماضية كما كان يحصل في السابق”.وبين ميرزا، ان “مجلس النواب ومجلس الـــوزراء أعـطـوا الكثير مـن الـوعـود الـى المـتـظـاهـريـن بتكثيف المـشـاريـع خـلال المـرحـلـة الـقـادمـة وتـوفـيـر فـرص العمل للعاطلين مـمـا يسهم بتهدئة الـشـارع، فلا يمكن أن تكون موازنة العام المقبل مفرغة من محتواها، كما أن الحكومة لا تستطيع القول انها موازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة نظراً لمـرور عام على تشكيلها”.الى ذلك قال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي إن “مجلس الـــــوزراء لــم يــحــدد حـتـى الآن مـوعـداً لإرســـال المــوازنــة”.

وأضـــاف، انــه “كـان على مجلس الــوزراء أن يرسل الموازنة منذ الشهر الماضي، إلا أنه تأخر كثيراً، ولم يحدد حتى الآن موعدا لإرسالها الى البرلمان”.من جهته أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن موازنة 2020 ستخصص أغلب أبوابها لتلبية مطالب المتظاهرين.وتوقع كوجر، أن تشمل الموازنة توزيع أراض وبناء دور واطئة الكلفة للفقراء والمتعففين، مؤكداً “على ضرورة إضافة أبواب أكثر أهمية مـن ذلـك لتستفيد منها جميع شرائح المـجـتـمـع ويــمــكــن أن تـسـهـم بـتـهـدئـة الشارع”.