النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار

أعلنت هيأة النزاهة عن صدور أوامر استقدام وأحكام إدانة بحق عدد من مديري الدوائر في محافظة ذي قار.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أوامر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحة ذي قار السابق ومعاونه مع اثنين من الأطباء بتهم تتعلق بهدر المال العام.

وتابعت الدائرة إن أوامر الاستقدام شملت مدير ضريبة ذي قار، إضافة إلى معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية في المحافظة؛ بتهمة هدر المال العام، لافتة إلى صدور حكمين بالحبس بحق المدانين مدير تقاعد ذي قار ومدير عقارات الدولة السابقة في المحافظة.

جدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الجاري عن صدور عدة أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار، من بينهم المحافظ السابق ومعاون المحافظ، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار ومدير حقل الغراف النفطي.