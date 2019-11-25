انتخاب اللواء نجم الجبوري محافظاً لنينوى خلفاً للمرعيد

وأفادت مصادر من المجلس إن مجلس نينوى اختار اللواء نجم الجبوري محافظاً لنينوى خلفاً لمنصور المرعيد، بأغلبية 23 عضواً من أصل 39.

وأعلن المرعيد رفضه قرار مجلس المحافظة الذي وصفه بالمنحل باختيار الجبوري بديلا عنه.

وكان مجلس نينوى عقد قبل قليل جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد لنينوى، بعد أن عرقلت قوات أمنية دخول الأعضاء إلى مبنى مجلس المحافظة لبعض الوقت، بأمر من منصور المرعيد.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس محافظة نينوى، كشفت أمس السبت، عن تسلمها خمسة طلبات ترشح لمنصب محافظ نينوى.

وقال القانوني ليث عادل إن «مجلس محافظة نينوى تسلم خمسة طلبات للترشح لمنصب محافظ نينوى حتى منتصف نهار السبت، بعد التصويت على إقالة المحافظ السابق منصور المرعيد الأسبوع الماضي».

وأوضح عادل، أن «أبرز الشخصيات المتقدمة للمنصب هو الفريق المتقاعد نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى السابق».

وفي السياق وفي بابل، أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظ كرار العبادي ومنعه من السفر على خلفية تهم بالفساد.

وتهز الاحتجاجات العاصمة العراقية بغداد ومعظم مدن جنوب العراق، مطالبة بـ‹اسقاط النظام› وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ «الفساد» و «الفشل» في إدارة البلاد. وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون وجرح أكثر من 12 ألفاً آخرين، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.