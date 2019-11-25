انتخاب محافظ جديد لنينوى

افاد مصدر مطلع، الاحد، بانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى.

وقال المصدر ان مجلس محافظة نينوى عقد اجتماعاً، وقرر خلاله انتخاب نجم الجبوري محافظا لنينوى بعد انتخابه من قبل ٢٣ عضواً.

يشار الى ان نجم الجبوري سبق له ان تولى منصب قائد عمليات نينوى.