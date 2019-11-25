باحث سياسي يوضح رسالتين حملها نائب ترامب للقوى السياسية خلال زيارته العراق

كشف الباحث السياسي العراقي باسل حسين، اليوم الاثنين، رسالتين مهمتين حملهما نائب الرئيس الامريكي مايك بنس للقوى السياسية خلال زيارته الاخيرة الى العراق.

وقال حسين، في حديث ان “زيارة بنس حملت رسالتين ضمنيتين إلى القوى السياسية العراقية، الأولى إلى القادة في بغداد تتضمن أن الإدارة الأميركية ممتعضة من السلوك السياسي العراقي سواء في علاقتها مع إيران أو التعامل مع المتظاهرين”.

واضاف: “اما الرسالة الثانية وجِهت إلى القوى الكردية باتخاذ موقف مغاير من حكومة عبد المهدي وألا يكونوا داعمين لمسارها”، مشيرا الى أن “الوجود الأميركي في العراق خسر الجغرافيا والسياسة عام 2011 وعندما عاد النفوذ في السنوات الماضية إلى الأرض، يحاول الآن استعادة النفوذ على السياسة”.

واردف الباحث، ان “النفوذ الإيراني تضخم بعد صعود أجنحة سياسية وميليشيات قريبة من إيران إلى مراكز صنع القرار السياسي، وتم إخضاع عبد المهدي لهذا النفوذ”، مبينا أن “محاولات أميركية لإعادة السيطرة على الأجواء السياسية، وهو جزء من عملية التدافع الإيراني – الأميركي لكسب النفوذ”.

واكد: أن “الولايات المتحدة غير راضية وتعتقد أن عبد المهدي ذهب كثيراً في اتجاه إيران، وهذا هو السبب وراء فشل محاولة رئيس الوزراء العراقي زيارة واشنطن ثلاث مرات”.