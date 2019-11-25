برعاية معاليوزير التربية الدكتورة سها العلي بك : تربية نينوى تعلن شمول ٥٠ مدرسة في نينوى بمشروعالتعلم النشط

برعاية معالي وزير التربية الدكتورة سها العلي بك : تربية نينوى تعلن شمول ٥٠ مدرسة في نينوى بمشروع التعلم النشط

برعاية معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك وضمن حرصها في تنمية مهارات وقدرات التلاميذ والطلبة ودعمهم تربويا وعلميا اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن انطلاق مشروع التعلم النشط في ٥٠ مدرسة في المحافظة في مرحلته الثانية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المشروع طبق في عشرة مدارس العام الماضي وأجرت اللجنة المشكلة للاشراف على المشروع زيارة عدد من المدارس للاطلاع على تطبيق المشروع والإطلاع على مراحل التدريس في المدارس المشمولة بالمشروع .

من جانبها بينت تربية نينوى ان المشروع يساهم في زيادة نسب النجاح والتفوق بين التلاميذ وتفعيل دور الطالب من خلال العمل والبحث والتجريب واعتماده على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم والاتجاهات التعليمية اضافة الى ان المشروع يهدف الى معالجة امراض التوحد .

وتابعت إن هدف برنامج التعلم النشط هو تمكين الطلاب معنويا ونفسيا باكتسابهم ثقة بالنفس ليصبحوا قادة من خلال تعزيز مهاراتهم العلمية والرياضية والفنية ، وتمكينهم من اكتساب مهارات التواصل والحوار مع الاخرين بشفافية وتشجيعهم على طرح اسئلتهم المختلفة بعفوية دون تلكء لتحقيق الاهداف وتعزيز روح العمل التطوعي وبث روح المواطنة فيما بينهم.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام