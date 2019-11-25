بسبب وهابيتكم خسرت الشعوب العربية فرصة التغير والحرية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الجميع عاصر وشاهد الربيع العربي وكيف اختطفته العصابات الارهابية الوهابية وحولت الربيع الى خريف قاتل، عصابات وهابية تقتل جنود وتأكل اكباد الضحايا تسنيا بسنة والدة خال المنافقين هند والدة معاوية الضال الباغي الملعون على لسان رسول الله محمد ص، الذي سرق الثورات العربية وحولها في اتجاه القتل والخراب هي المؤسسة الدينية الوهابية التابعة لابقار الخليج السمان، طالعنا احد المستكتبين من غلمان الحاكم بمقال هذا المستكتب لازال بمرحلة العبودية والخنوع ويدس انفسه بمظاهرات وقعت في بيروت وبغداد واضاف لهم طهران لاسباب مذهبية تكشف ضحالة تفكير هذا المعتوه المخنث لكي يوحي لمتابعية من قطعان البشر الذين يعالجون امراضهم في ابوال البعير ان السبب في ماحدث بالعراق ولبنان وايران الشيعة، يقول هذا العبد الذليل بمقاله المقرف

نَفَسٌ تحرري في الثورات

الأحد – 27 شهر ربيع الأول 1441 هـ – 24 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [14971]

عبد ……..شد

اعلاميّ ومثقّف سع….، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق …” والمدير العام السابق لقناة “الع……”

اقول لهذا العبد الذليل ابتلت الامة بك وبفصيلتك الخانعين القابلين بالعبودية واذا مالك بن نبي قال ان الشعوب لديها رغبة بقبول المستعمر فرغم وفاة المفكر الجزائري مالك بن نبي قبل ستين عاما لكن كلامه لازال ينطبق عليك وعلي اسيادك الذين وصفهم ترمب بالبقرة الحلوب ما ان يجف لبنها يقوم بذبحها، اقول لهذا المخنث ماقاله المفكر الفيلسوف الفرنسي لابويسي رضوان الله عليه والذي قارع الملك الفرنسي ونظامه الاقطاعي المستبد ومات وعمره ٣٣ عاما يصف الحاكم لابويسي

أن الحاكم الطاغي كما يرى لابويسيه ليس سيد نفسه بل سجين طغيانه، ولايستطيع أن يتحرر من سجنه، فلا يمكن أن تغير سلوكه, ويقول لابويسي أنه لا يمكن للحاكم العاقل استعباد شعبه، إلا إذا كان يعيش حالة الاستعباد ذاته فهو شخص غير طبيعي في خوف دائم من شعبه يلجأ إلى الترهيب والعنف لقمع الاحتجاجات والتمردات ويسعى إلى تقوية سلطته بالقوة وبالحيل، والكذب والإعلام الفاسد،والمهرجانات.

وهذا المستكتب العبد الذليل تنطبق عليه ما قاله فقيد الانسانية لا بويسي رضوان الله عليه،

يقول هذا العبد القابل بالمستعمر في مقاله السيء

عند التأمل في الأحداث الكبيرة الثلاثة في المنطقة، إيران والعراق ولبنان، نجد أنها أكثر من محاولة الانعتاق من أنظمة فاشلة، وأوضاع اقتصادية بائسة.

اقول لهذا القابل بالمستعمر ان ماحدث في لبنان والعراق هو بسبب ارهابكم العراق يقاتل وهابيتكم منذ خريف عام ٢٠٠٣ لاسباب نحن نعرفها وهي غير خافية عن الكثير من المتابعين، انتم بشهادة ولي عهدكم قال نشرنا الوهابية بأمر من امريكا بالحرب الباردة، انتم كنتم ولازلتم جزء مهم وحيوي لتمويل حروب امريكا الباردة والساخنة بالمنطقة والعالم ودافعي فواتير الحروب، ماحدث في العراق سببه فلول البعث ووهابيتكم وماحدث في بيروت هو بسبب اموالكم التي انفقتموها لكبار السراق والفاسدين، الصنيورة ادين بوجود ثروة مالية تبلغ ١١ مليار دولار وكذلك لبقية القادة السنة اللبنانيين والغاية اموالكم تعمل لجر لبنان لنزاعات خدمة للصهيونية لتجريد سلاح المقاومة، الشعب اللبناني والعراقي عندهم بالقليل حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي وهذا غير موجود في بلدكم الذي يحكم به الملك شعبه بطريقة العبودية ليومنا هذا، اموالكم لها تاثير واضح في مظاهرات بيروت والعراق وايران، في بيروت الوضع اللبناني يوجد دستور يضمن حق الجميع ورشاويكم لم تنفعكم، بالعراق المظاهرات موجهة صوب الشيعة والكثير من الناس فهمت اللعبة بل اعلامكم الخليجي قدم لنا مرجع اية الله حسن الموسوي واذا به بعثي سني من عشيرة دليم المحاميد هههههههه ان شر البلية مايضحك يقول هذا السفيه

.النموذج الديني فشل في إيران والعراق. حتى لبنان،

ههههه ايران دولة لها وزنها ومكانتها المظاهرات انتهت من خلال الشعب الايراني الذي نزل بمظاهرات مليونية لحماية الثورة وتم اسر القيادات التي انتم جندتموهم لاسباب مذهبية ومادية، العراق وان كانت ساحتنا الشيعية مربكة لكن سوف نتجاوز الازمة ونقتص من القتلة، وبيروت باقية بفضل المكون المسيحي المدعوم من فرنسا،

يقول

إيران كانت غنية ومشعّة وقائدة في المنطقة تحت إدارة الشاه،

ههههه نعم زاركم شاهنشاه الراحل ورغم انف قادتكم استقبلوه ورقصوا بين اياديه، مهما تكتب وتدلس لم تستطيع تسوق اكاذيبك على جزأ كبير من الشعب العراقي واللبناني، نحن نعلم مأساتنا بسبب ارهابكم ارسلتم الينا الاف الانتحارين قتلوا من مواطنينا عشرات الاف الضحايا الذي يتحمل ماحل بالعراق فلول البعث ووهابيتكم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.