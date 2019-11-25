بمتابعة معالي وزير التربية : تربية_نينوى تعلن إعادة افتتاح ١٣٨ مدرسة بعد تأهيلها خلال النصف الثاني من العام الحالي

بمتابعة معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن افتتاح ” ١٣٨ ” مدرسة خلال النصف الثاني من العام الحالي ٢٠١٩ .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن تاهيل وترميم المدارس يأتي بالتعاون ما بين وزارة التربية والمنظمات الدولية الداعمة لإعادة إستقرار الواقع التربوي والتعليمي في المناطق المحررة بالإضافة إلى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة .

تربية نينوى اكدت عزمها الاستمرار في تأهيل وترميم واعمار الابنية المدرسية في المحافظة وذلك بمتابعة واشراف مباشر من قبل معالي وزير التربية الدكتورة سها العلي بك وحرصها على تعزيز استقرار العملية التربوية في نينوى ، مضيفةً انه ومنذ شهر حزيران الماضي تم افتتاح اكثر من ١٣٨ مدرسة استقبلت تلاميذ وطلبة المحافظة موزعت ما بين ١٢٨ ترميم وتأهيل و ١٠ هدم وبناء وتم توفير كافة المستلزمات لانجاح العملية التربوية ، مؤكدةً حرص المديرية على ان تكون الابنية المدرسية مهيأة وبشكل جيد وتكون بيئة تربوية تعليمية جيدة.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام