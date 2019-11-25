بيان صادر عن الجبهة الوطنية للتغيير في العراق

أيها الأحرار من الأخوة والأخوات / يا أبناء وطننا الحبيب

أيتها الأمهات الصابرات ، أيها الآباء الكرام

إلحاقا ببياننا الصادر في الثاني من شهر تشرين الأول المنصرم ووصولا الى المرحلة الثانية من ثورة الشعب المجيدة والتي سطّرتم فيها أروع ملاحم الصبر والثبات والمطاولة في مواجهة المجرمين والمنتهكين حرمة دماء أبناءنا وبناتنا ، فلذات أكبادنا الذين أدموا قلوبنا برحيلهم. ومن أجل أن تكون لحركة الثورة في مرحلتها الثانية عنوانا جديدا يواكب تحدياتها ويضع حدا للتساؤلات ومحاولات التشكيك بعدم فاعليتها على أرض الواقع حيث التظاهرات والاعتصامات فقط ، فاننا نضع أمام أبطال المستقبل مشروع التغيير الوطني في مرحلته المكملة لانطلاقة الثورة ، وانتم من تنظمون أنفسكم وتجعلون حلم التغيير واقعا من خلال تأسيس مجلس قيادة الدولة فأنتم القيادة الأجدر لهكذا مهمة وطنية عظيمة من خلال لبنتهالأولى .كما ان مجلس قيادة الدولة هو الرد العملي على تخرّصات من يُحذّرون من الفراغ إن سقطت الحكومة. ومجلس قيادة الدولة نموذج مصغّر لدولة فتيةٍ يضع لبنتها شباب المستقبل من خلال صناديق الانتخابات بعيدا عن جميع احزاب السلطة منذ العام 2003 وحتى ساعة الحسم . وبناء على المطاليب الثمانية التي اعتُمدت في بيان الثورة المباركة ، فاننا نضع أمامكم المرتكزات المهمة التي تؤسس لعملية التغيير وهي كالتالي /

١- يتكون مجلس قيادة الدولة من المتطوعين من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة والممارسة العملية في القيادة والإدارة ، وممن لم يتورطّوا في ملفات الارهاب أو أي شكل من اشكال التحريض على العنف الطائفي أو انتهاكات حقوق الانسان والفسادين المالي والاداري ومستقلين فكرا وعملاً.

٢- يُشكّلُ مجلس قيادة الدولة حكومة مُصغّرة لتصريف أعمال الدولة في الجانب الخدمي وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء اول انتخابات وطنية على أن لاتزيد فترة عملها على ٦ اشهر.

٣- فيما يتعلق بمجالس المحافظات. تُشكّل لجان مصغرة ومنبثقة من مجلس قيادة الدولة . من أصحاب الاختصاص والخبرة . وتتوفر فيهم نفس الشروط في الفقرة (١) مهمتها إدارة المحافظة أسوة بالحكومة المصغّرة.

٤- مجلس قيادة الدولة مُلزم إلزماً وطنيا وثورياً لاهوادة فيه بتحقيق جميع مطاليب ثورة الشعب وبفترة زمنية تختصرُ دماء أبناءنا وبناتنا الأعزاء . خصوصا بعد نجاح المرحلة الاولى وهانحن في المرحلة الثانية.

٥- دماءُ أبناء العراق لم تكن رخيصة على الوطنيين الأحرار ولن يساوم عليهم الا الدّعي الأفّاق من آكلي المال الحرام. وعليه فان الواجب الوطني يستصرخ ضمير ابناء الوطن بين أن يكونوا مع انتفاضة الكرامة او عبيدا للظالمين الأوغاد .

٦- نهيب بالسادة القُضاة من الوطنيين النُجباء والأحرار في مواقفهم وتخصصهم القضائي أن يضعوا مهنتهم في خدمة اللجنة المختصة في اعادة كتابة وتنظيم عمل اللجنة الانتخابية وقانون الأحزاب المنبثقة من مجلس قيادة الدولة . فأنتم اليوم أمام مرحلة جديدة يا ابناء حمورابي .أولستم الشريحة المهمة التي تحقق العدل يارجل القانون؟.

يا أبناء وطننا الحبيب ، أيتها المرأة العراقية العظيمة ، ياشباب المستقبل ، وأنتم تقرأون بياننا الداعم والمساند لكم ، فلا شغل ولا مسؤولية تبعدنا عن التفكير في تقديم كل مانستطيع من جهد وتواصل مستمر معكم وأينما كنتم . تأكدوا جيدا أن رجالاً صدقوا ماعاهدوا الشهداء والعراق الحبيب لن يهنأوا في عيشهم الا بتحقيق آمالكم وأمنياتكم المشروعة. نظّموا أمركم ومثلما أبهرتم العالم بماصنعتم خلال الشهرين المستمرين من عمر ثورة الوطن فأبهرونا بانجازكم الجديد الا وهو مجلس قيادة الدولة أو تحت أيّ مُسمّى تختارون ، أنتم وكما قلنا لكم أهلا لها فأنتم رجال المهمات الصعبة.

عاش الشعب

عاش الوطن وحفظ الله العراق وأهله.

الجبهة الوطنية للتغيير في العراق.

24-11