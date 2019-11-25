تجدد الصدام بين “المارينز” وترامب.. والسبب صورة جثة عراقي

في تحدٍ لرغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال مسؤول بارز في البنتاغون، إن البحرية الأميركية ستواصل جهودها لطرد الجندي إدوارد جالاهر (40 عاماً) في قواتها الخاصة (سيل)، بعدما أدين مؤخراً بالوقوف إلى جوار جثة معتقل عراقي والتقاط صور.

وكان ترمب كتب بـ”غضب” على “تويتر”، الخميس الماضي، أنّ “البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد جالاهر من رتبته”.

يذكر أن الجندي الأميركي كان واجه تهماً بقتل معتقل جريح من عناصر “داعش” طعناً، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، إضافة إلى عرقلة مجرى العدالة، لكنه بُرّئ من معظم تلك التهم في يوليو الماضي، وأدين فقط بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة المعتقل، وخُفضت رتبته. إلا أن ترمب قرر في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي.

طرد من وحدة النخبة

في غضون ذلك، أطلقت البحرية الأميركية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريد ثلاثة آخرين في وحدة غالاهارد من رتبهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة “نايفي سيلز”.

لكن مسؤولاً بارزاً في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه، قال السبت إنّ مجلساً خاصاً بمراجعة ملفات العناصر “ماضٍ في إجراءاته”، فيما ستقرر هيئة المجلس الذي سينعقد في ديسمبر إذا كان جالاهر سيبقى في وحدته أم لا، وفقاً لما نشرته “فرانس برس”.

ويأتي الإجراء الأخير فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزير البحرية ريتشارد سبنسر “هدّد بالاستقالة بسبب هذه القضية”. لكنّ سبنسر نفى ذلك أثناء حضوره منتدى في كندا، قائلاً: “خلافاً للاعتقاد السائد، لا أزال هنا. لم أهدّد بالاستقالة”، وأشار إلى أنّه لا “يعتبر تغريدة ترمب أمراً رسمياً”. وأبلغ سبنسر الصحافيين على هامش المنتدى “أحتاج لأمر رسمي للتصرف”.