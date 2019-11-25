ترميم ثانوية السلمان المختلطة بجهود كادرها ضمن مشروع ( مدرستنا بيتنا )



ساهمت ادارة وكادر ثانوية السلمان المختلطة بالتعاون مع عدد من طلبة المدرسة، في إعادة تأهيل وترميم بناية المدرسة ، كجزء من البرنامج الوزاري ( مدرستنا بيتنا )

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ان أعمال الترميم والصيانة في المدرسة شملت تنظيف وطلاء واجهة البناية ، وتنفيذ أعمال طلاء للصفوف والممرات، وتصليح وصبغ بعض الأبواب والشبابيك ، وكذلك تنفيذ أعمال الترميم والصيانة لبعض الجدران وسطح المدرسة المعرض للتلف بسبب الرطوبة وتنظيف وتاهيل الساحة ، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة صحية سليمة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال المدير العام لتربية المثنى سعد خضير الريشاوي ‘ان هذا الشيء يعكس التعاون المشترك بين الكادر التدريسي والمؤسسة التربوية ، والجهود المستمرة التي تبذلها الكوادر في دعم وتنمية العملية التربوية والتعليمية والمساهمة في خلق وتحسين البيئة المدرسية.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام