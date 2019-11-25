تظاهرات عنيفة في الناصرية.. مقتل محتجين اثنين وحرق الوقف الشيعي ومحاصرة حقل نفطي

قتل متظاهران في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية (مركز ذي قار) في جنوب العراق بحسب ما أفادت به مصادر طبية ، اليوم الأحد.

يأتي ذلك مع اتساع تحركات العصيان المدني في إطار الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو شهرين.

وأفادت المصادر أن 47 متظاهرا على الأقل جرحوا في المدينة التي شهدت احتجاجات واسعة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الاول ، وحيث لا تزال المدارس مقفلة والدوائر الحكومية مغلقة، فيما عمد المتظاهرون الى إحراق الإطارات لقطع الجسور الخمسة في الناصرية على نهر الفرات.

كما قام محتجون غاضبون بإحراق دائرة الوقف الشيعي وسط الناصرية، فيما يحاصر متظاهرون حقل الناصرية النفطي.

وفي بغداد يشهد شارع الرشيد وجسر الأحرار مناوشات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وذلك بعد مواجهات دامية شهدها ليل السبت / الأحد.

وفي كربلاء تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. فيما تشهد الدوائر الحكومية في النجف حالة عصيان مدني.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ”اسقاط النظام” وإجراء إصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ”الفساد” و”الفشل” في إدارة البلاد. وقتل نحو 350 شخصا، غالبيتهم متظاهرون،وجرح اكثر من 12 الفاً آخرين منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الاول .

وأتت الاحتجاجات الأحد غداة قرار من وزارة التربية العراقية وجهت من خلاله المديريات في كل المحافظات بـ”الدوام الرسمي ليوم الأحد (أول أيام الأسبوع في العراق)”، ما يعني فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق.

لكن مدارس الناصرية لم تتأثر بهذا القرار، إذ أشارت مصادر في المدينة إلى أنها بقيت مقفلة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها “مغلقة بأمر من الشعب”.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عمد المحتجون صباح الأحد إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية، ومنها الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر الذي يعد مرفقا حيويا لاستيراد المواد الغذائية والأدوية.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر العمل في هذا الميناء بشكل متكرر جراء قطع الطرق المؤدية إليه.

كما شهدت مدينة كربلاء الجنوبية مواجهات ليل السبت / الأحد بين القوات الأمنية والمتظاهرين.