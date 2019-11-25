صوتت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الاحد، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.
وابلغ مصدر مطلع ان “اللجنة القانونية بكافة أعضائها صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية”.
صوتت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الاحد، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.
وابلغ مصدر مطلع ان “اللجنة القانونية بكافة أعضائها صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية”.
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