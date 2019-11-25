‹قسد›: استمرار هجمات الجيش التركي وميليشياته على عين عيسى وتل تمر وM4

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، اليوم الأحد، استمرار هجوم الجيش التركي وميليشياته على بلدات عين عيسى وتل تمر وأبو راسين والطريق الدولي M4 في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) بالأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين.

وقالت ‹قسد› في بيان :«منذ البارحة صباحاً وحتى المساء، لا يزال جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية مستمراً بهجماته بالعدة والعتاد بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة»، مشيرة أن «جيش الغزو ورغم اتفاقية وقف إطلاق النار، لا يزال يهاجم وبشدة بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 وأيضاً مخيم اللاجئين بالقرب منه».

أبو راسين

وقال البيان: «حاول جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية وبمساندة الأسلحة الثقيلة الهجوم على المناطق السكنية لقرية تل محمد، رغبة باحتلال مناطق جديدة».

تل تمر

كما قال البيان: «هاجم جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية بالطيران المُسيّر والأسلحة الثقيلة المناطق القريبة من قرى ليلان وعريشة و طولا وأم الخير بغية توسيع الرقعة الاحتلالية. فقد هاجمت وبشدة على جبهة قوات المجلس العسكري السرياني».

عين عيسى

وأوضح البيان، أن «جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية وبعد التحليق الكثيف للطيران المسير، هاجمت وبشدة بلدة عين عيسى وريفها والطريق الدولي M4 رغم الاتفاقيات حيث لا يزال يهاجم المناطق الخارجة عن إطار الاتفاق».

وأضاف «فقد هاجم جيش الغزو ومنذ الساعة السابعة صباحاً البلدة من ثلاثة محاور بالعدة والعتاد والمدافع والدبابات والطيران المسير والصواريخ. مما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين اللاجئين للمنطقة وجرح عدد آخر. وضمن حق الدفاع رد مقاتلينا وقوات الحكومة السورية على الهجمة، ونشبت حرب طاحنة. واستمر جيش الغزو التركي منذ المساء وحتى الصباح بتحركاته الغازية».

وأكد البيان، أنه «في هذه الهجمة الغازية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالطائرات المُسيّرة والمدافع، ارتقى إثنان من مقاتلينا لمرتبة الشهادة وجرح ثلاثة آخرون».

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