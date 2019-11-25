قوة أمنية تعتقل عضوا في البرلمان العراقي

أقدمت قوة أمنية مساء اليوم الأحد. على اعتقال عضو في البرلمان العراقي.
وأبلغ مصدر مطلع أن قوة تابعة لهيئة النزاهة اعتقلت النائب محمود ملا طلال في منطقة الجادرية في العصمة بغداد.
ولم تعرف بعد اسباب الاعتقال.
وملا طلال نائب عن كتلة الحكمة.
أقدمت قوة أمنية مساء اليوم الأحد. على اعتقال عضو في البرلمان العراقي.
وأبلغ مصدر مطلع أن قوة تابعة لهيئة النزاهة اعتقلت النائب محمود ملا طلال في منطقة الجادرية في العصمة بغداد.
ولم تعرف بعد اسباب الاعتقال.
وملا طلال نائب عن كتلة الحكمة.
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