كلوب: “فان دايك” الأحق بالكرة الذهبية هذا العام

يرى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن لاعب الفريق الأحمر، هو الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

ويتواجد العديد من نجوم ليفربول في قائمة الـ30 لاعبًا التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية، على رأسهم فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني,

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع “سكاي سبورتس”، انه “إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، حينها يجب عليك منحها لليونيل ميسي”.

وأضاف: “ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فيرجيل فان دايك، لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب الموسم الماضي هو فيرجيل، سنرى”.

وعن ثقته في تتويج ليفربول بلقب الدوري، بعد ابتعاده في الصدارة بفارق 9 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، أشار كلوب إلى منافسة كل من ليستر سيتي وتشيلسي على اللقب أيضًا.

وتابع الألماني: “الأمر لا يشغل بالنا، الفارق بيننا وبين ليستر 8 نقاط فقط، ولا يجب نسيانهم، فهم من توجوا بلقب الدوري منذ 3 أو 4 سنوات، كما يقدم تشيلسي موسمًا مذهلًا حتى الآن”.

وواصل: “إذا كنا خسرنا المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، لوصل الفارق إلى 5 نقاط فقط، ولاختلف حديث الآن، وبالتالي يجب علينا الاسترخاء وعدم التفكير في فارق النقاط، والتركيز على المباراة المقبلة، أملًا في أن نحافظ على هذا الفارق”.