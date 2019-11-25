مسرور بارزاني والمهمات الصعبة..القسم الثالث – التعليم المحترف

د. تارا ابراهيم

قبل فترة قصيرة، قدم الى صحافي لإاجراء مقابلة معي حول واقع التعليم الجامعي في كوردستان وإمكانية توفير فرص العمل للطلاب بعد التخرج وفي نفس الوقت لماذا يشعر الطالب بالإعاقة عند تقديمه لعمل ما، أعني الإعاقة العلمية والتقنية التي يفتقدها في سوق العمل الذي يحتاج الى خبرة الطالب في أحدث التقنيات التي تعجز الجامعات تهيئتها للطالب..فالطالب لدى تخرجه يفتقر الى التطبيق كون معلوماته هي فقط نظرية وليست عملية وبالتالي هنالك فجوة ما بين الإثنين تبعده عن سوق العمل ومتطلباته.

لذا فالإجابة سهلة لهذه الأسئلة ولكن التطبيق هوأشبه بالمستحيل إن لم يكن هنالك رغبة في الحكومة الحالية في توظيف الجهود لتهيئة الطالب لسوق العمل ومتطلباته..الأمور تبدأ وببساطة بالجامعة نفسها وعلى قدرة أساتذتها الذين يجب أن يكونوا على إطلاع على أحدث الأدوات والأساليب العلمية والتقنية وتقديمها للطالب وفي نفس الوقت يجب التركيز على التطبيقات العملية وليست فقط النظرية. أما من ناحية العمل فيجب أن يكون هنالك تنسيق ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل من أجل إيجاد مساحة للتطبيق والتي تتمثل بالشركات من خلال القيام بما يأتي :

أولا: القيام بإحصاء جميع الشركات الاجنبية المحلية، ومن ثم معرفة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وماهية فرص العمل التي تخلقها هذه الشركات، وأن يتم فرض نسبة من التعيينات للعاطلين عن العمل من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية التي تستخدم أرض الإقليم لإستثماراتها، كي تساهم هي أيضا في توفير فرص العمل.

ثانيا :على وزارة التعليم ان تهيء فرصا من خلال إقتراحها وضع برامج دراسية خاصة تهتم بالتطبيق العملي المكثف كي يستطيع الطالب تعلم المهنة والحرفة وفي مجالات متعددة، هذا النوع من التطبيقات يمكن أن يشمل جميع المجالات دون إستثناء وليس فقط طلاب كلية التربية والتربية الأساس التي يمنح فيها الطلاب فرصة التطبيق في المدارس لنيل شهادة تؤهلهم للتدريس في المدارس بمختلف المراحل .

ثالثا : على الجامعات أن توقع عقودا مع مجموعة من الشركات حسب الإختصاصات التي تطلبها، لتزج فيها بعض الدارسين من الإختصاصات المطلوبة لها، وأقصد هنا إذا كان الطالب في المعهد التقني على سبيل المثال، فله الحق في التقديم في السنة الثانية ولمدة سنة للعمل في الشركة المعنية،أما طلاب كلية الهندسة فيجب أن يتاح لهم التقديم في السنة الثانية ولمدة ثلاث سنوات أما طلاب الجامعات الاخرى ذات النظام الإكاديمي فيمكنهم العمل في السنة الرابعة و لمدة سنة واحدة.يستمرالعقد عادة في فترة الدراسة فقط وهوعقد تعليمي مؤقت. أما بالنسبة لمنهاج الدراسي، فلدى توقيع العقد من قبل الطالب مع الجامعة والشركة يكون ملزما أن يدرس ويعمل في الوقت نفسه، حيث تختلف طريقة التعامل إعتمادا على العقد الموقع، ففي بعضها يحق للطالب أن يتابع دراسته في الجامعة لمدة يومين في الاسبوع والأيام الثلاثة المتبقية يفترض به أن يعمل في الشركة، أو أن يتم التنسيق من خلال الدراسة لمدة أسبوع واحد في الجامعة وثلاثة أسابيع في الشركة.

هذا النوع من التعليم مهم جدا كما هو متبع في بعض الدول المتقدمة وعبره يستطيع الطالب وفي عمرمبكرالحصول على راتب من خلاله يستطيع تغطية نفقات الجامعة ومستلزمات الحياة ويتعلم أيضا الإحساس بالمسؤولية وقيمة العمل وفوائده المعنوية والمادية في كيفية التصرف براتبه وبذلك يتعرف منذ صغره على الحياة العملية وكيفية التعامل مع العالم الخارجي ويزداد خبرة فيه.التعليم المهني هو تعليم يضمن للطالب في بعض الأحيان الحصول على العمل مباشرة بعد إنهائه للدراسة مع الشركة ذاتها التي كان يعمل فيها، فالشركات في بعض الأحيان تكتشف إمكانيات الطالب المتميزة فتقترح عليه عقد عمل لفترة أطول بعد الدراسة أو حتى عقد دائم.

أما بالنسبة للشركات فهي مستفيدة ايضا، فغالبا ماتبحث عن كل من هو مبدع ومن خلال هذه العقود الصغيرة والتي تكتشف فيها الكثير من المبدعين بل وتصطادهم كالاسماك في بركهم الصغيرة دون اللجوء الى البحث عنهم في برك أكبر أو في سوق العمل. هذه الشركات تمنح هؤلاء الطلاب رواتب صغيرة لكنها جيدة وفي الوقت نفسه تمنحهم عملا يقومون به كالمحترفين .

في هذا النوع من التعليم، يكون للطالب، مشرف أكاديمي في الجامعة وآخر في الشركة يتصلان ببعضهما للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام . ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التعليم صارم جدا وخصوصا في ما يخص مجال إلتزام الطالب بالدوام في الجامعة والشركة معا، فأي غياب دون تبرير يسبب قطعا في الراتب، وعلى الطالب أن يقدم تقريرا عما تعلمه بصورة مستمرة لمشرفيه في العمل والجامعة. وفي نهاية السنة عليه أن يهيء مشروع بحث يسرد فيها ما اكتسبه من خبرات وتقنيات علمية وتجارب، ويقدم بحثه أمام لجنة المناقشة لتقييمه كي يتم منحه على ضوء ذلك شهادة مهنية تفتح له ابواب المستقبل .

وأخيرا هل تسمح الظروف المتقلبة في المنطقة والنوايا المبطنة في وضع العراقيل في تحقيق ما نطمح اليه وهل بإمكان الحكومة جلب استثمارات كبيرة وكثيرة من أجل إنجاز ما ذكرناه، هذا ما نأمل من حكومة السيد بارزاني التخطيط لها وعلى المدى البعيد، فهو معروف عنه الجد والحزم، على أمل أن نزيح يوما ما سيف ديمقليس عن رقابنا..وهو التلويح الدائم بالتجويع التي مورست بحق شعبنا دون ضمير أو خجل. فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.