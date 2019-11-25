مكتب بنس يصدر بياناً بشأن زيارته للعراق

أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاحد، بياناً بشأن زيارة الاخير إلى العراق.

وقال المكتب في بيان “وصل نائب الرئيس الأمريكي إلى قاعدة الأسد الجوية حيث استمع هناك إلى موجز لقائد قوة المهام المُشتركة حول عملية العزم الصلب كما وأجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي”.

وأضاف “عقب ذلك، قدم نائب الرئيس وجبة عيد الشُكر للجنود الأمريكيين المُتمركزين في قاعدة الأسد الجوية وألقى خطاباً لهم. وفي وقت لاحق، واصل نائب الرئيس الأمريكي جولته متوجهاً إلى مطار أربيل الدولي لعقد إجتماع ثنائي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومن ثم ألقى نائب الرئيس خطاباً الى الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك وقدم لهم وجبة عيد الشُكر”.

وزاد البيان “عاد نائب الرئيس الامريكي إلى العاصمة واشنطن”.