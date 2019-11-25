منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية توقّع عقداً مع مشروع تعافي لدعم القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية.

جميل الجميل

بمتابعة قائممقامية قضاء الحمدانية والقطّاع الصحي في قضاء الحمدانية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن مبادرة صمود المجتمع العراقي – تعافي الذي يدعم محافظة نينوى لتعافيها من الحرب، وقّعت منظمة الرسل الصغار عصر هذا اليوم المصادف الأحد 24 تشرين الثاني 2019 عقداً لدعم القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية والقرى التابعة لها من أجل النهوض بالواقع الصحي في قضاء الحمدانية بصورة خاصة ومحافظة نينوى بصورة عامة.

تضمّن البرنامج بمنحته تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية الذي يسعى إلى مساعدة دائرة الصحة في الحمدانية وتدريب الموظفين في الريف على العمل الإداري ، وهناك 27 عيادة في جميع أنحاء القضاء وهذه العيادات ستة منها تفتقد إلى مولدات كهربائية حيث سيتم تجهيزها لتطوير الخدمات في هذه العيادات وتوسيع العمل في القرى وستكون هذه المولدات بقدرة 45 كيلوفولت ، بالإضافة إلى تجهيز غرفة تدريب بشكل كامل في المركز الرئيسي الموجود في مركز القضاء بالإضافة إلى توفير دعم لطباعة العديد من الكتيبات والأوراق الخاصة بالإستشارة الصحية مع إقامة جلسات توعوية في عدّة قرى من أجل توعية الناس على الحفاظ على صحتهم ودعم التواصل بين القطاع الصحي والمواطنين من خلال وسائل الإعلام والإتصال المباشر من قبل موظفّين المنظمة والمواطنين في هذه القرى.

سينطلق المشروع مطلع كانون الأول ليبدأ في إقامة الجلسات التوعوية وتوزيع المولدات على ستة قرى وهي ” قرية شهرزاد البالغ عدد سكانها : 82 عائلة – 696 نسمة، وقرية باصخرا التي تقع في الطريق الرابط بين ناحية برطلة ومركز قضاء الحمدانية، وتقدر عدد العوائل الموجودة في هذه القرية بما يقارب أكثر من 100 عائلة، وقرية مجمع الغدير التي تشمل :المركز الصحي الذي يستقبل سكان لقريتين ” طهراوة – مجمع الغدير ” ويقدر عدد العوائل في طهراوة بما يقارب 465 عائلة ونحو 2325 فرد ، بينما في مجمع الغديد 337 عائلة ويقدر عدد النفرات بنحو 3850 فرد، وقرية يرغنتي البالغ عدد سكانها 750 نسمة، و قرية خرابه السلطان البالغ عدد سكانها 1850 نسمة، وقرية تركماز البالغ عدد سكانها 1300 نسمة.

أكّد عماد صبيح كوركيس رئيس منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية ” للحاجة الماسة من اجل الأرتقاء بعمل موظفي القطاع الصحي خدمة لشعبنا ارتأينا ان نساهم في دعم هذه القطاعات وتجهيزهم بالمعدات اللازمة والمواد الاخرى وتأهيل وتأثيث قاعة للأجتماعات والتدريبات التي ستساهم بدورها اولاً في توثيق الحالات المرضية وتطوير وبناء قدرات موظفي الصحة، وأنّ عمل الوكالة الأمريكية في محافظة نينوى بعد تحريرها يعدّ أمرا هاما في تسليط الضوء على هذه المناطق وإعادة النازحين بعد توفير الخدمات الأولية والحياتية اليومية لهم”.

وأكّد مواطنون من قرى يرغنتي وباصخرا بأنّ هذه البرامج والمشاريع تعدّ أهمية في تعزيز الإستقرار وتشجيع النازحين على العودة حين توفّر الخدمات في هذه القرى، وأشاروا في حديثهم إلى أنّ القرى إفتقدت على الأغلب إلى عمل المنظمات وتخصيص مشاريع فيها، وأنّ القرى تحتاج إلى عدّة مشاريع تنموية ومشاريع سبل المعيشة والإهتمام بالقطّاع التربوي والصحي بصورة رئيسية، هذا ونشكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها اللامحدود لمحافظة نينوى وخاصة قضاء الحمدانية.

جدير ذكره بأنّ منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية هي منظمة محلية مسجّلة في دائرة منظمات المجتمع المدني في الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم، وتأسست المنظمة في السادس من آب عام 2014 بعد الهجمة الشرسة على محافظة نينوى من قبل عصابات داعش الإرهابي، وعملت في عدّة مجالات منها ” الثقافة، الصحة، التعليم، بناء السلام، الأنشطة المجتمعية، الإغاثة، وبرامج أخرى”.

ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برامجها ومشاريعها منها ” مبادرة صمود المجتمع العراقي ، برنامج تكامل ، برنامج تعافي” العديد من جوانب الحياة في محافظة نينوى من كافة مكونات نينوى وفي عدّة جوانب أهمّها ” المؤسسات الحكومية ، المستشفيات والمدارس والصحة ، الأقليات والتنوع ، الأطفال والشباب وذوي الإعاقة ، إعادة إعمار البنى التحتية ، والدفاع المدني في محافظة نينوى والأزياء الشعبية والثقافة والتراث الخ.