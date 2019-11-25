منظمة حقوقية: ميليشيات المعارضة تعذب شاباً عفرينياً معاقاً بـ «الخازوق»!

أكدت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأحد، أن عناصر الميليشيات الموالية للجيش التركي قاموا بتعذيب شاب من ذوي الاحتاجات الخاصة بأبشع أنواع التعذيب (الخازوق، قطع أذنه، وحرق جسده) في عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا).

أكدت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأحد، أن عناصر الميليشيات الموالية للجيش التركي قاموا بتعذيب شاب من ذوي الاحتاجات الخاصة بأبشع أنواع التعذيب (الخازوق، قطع أذنه، وحرق جسده) في عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان : «المواطن آراس خليل 30 عاماً من أهالي قرية قسطل جندو التابعة لناحية شران من ذوي الإحتياجات الخاصة هاجروا إلى بلدة تل رفعت الخاضعة للنظام السوري ووكلائها المعتمدين عنها المتمثلة بسلطة أمر الواقع والمسماة بالإدارة الذاتية».

وأضافت «بعد خروجه القسري من القرية بفترة قصيرة أراد آراس التوجه لأرضه المزروعة بأشجار الزيتون وتفقد ممتلكاته وسط بساتين الجوز والرمان الكائنة في سهل القرية ولكنه لم يعد منذ ذلك اليوم ولغاية أواخر تاريخ شهر يوليو 2019 حيث وجد مرمياً على طريق إعزاز بعد أن فقد الوعي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له».

وزادت المنظمة «بالرغم من خطورة الأوضاع فإن والدته أمينة حميد غامرت بحياتها وقصدت القرية للتساؤل عن ابنها المفقود آراس من قبل العناصر التابعة لفصيل أحرار الشام المسيطرين على القرية آنذاك فقاموا بتهديد الأم وإلحاقها بأبنها بعد شتمها وإهانتها و طردها عائدة أدراج الرياح تبحث عنه وسط حقول الزيتون وبساتين القرية فلم تجد أثراً له إلا فردة من حذائه، عندئذ أجهشت بالبكاء عليه وشكت بأنه قتل بأياد أؤلئك المسلحين الأوغاد».

وتابعت المنظمة «أخبر أحد الجيران القاطنين في بلدة تل رفعت والدة آراس (أمينة حميد) بأنه شاهد صورة ابنها آراس في صفحات التواصل الإجتماعي معلنين عن مكان تواجده في أحد المشافي الحكومية في مدينة حلب وبحكم عدم سماح النظام السوري لدخول المواطنين الكورد من مناطق الشهبا إلى مدينة حلب إلا بموافقة الإدارة الذاتية والتنسيق بينهما، تم توكيل خاله باستلام الشاب آراس بعد رحلة علاج نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له على أيدي القوات التركية والعناصر المسلحة الموالية للحكومة التركية».

وأردفت بالقول: «قام الخال بإحضار آراس على الأكتاف كطفل صغير إلى بلدة تل رفعت مكان إقامة العائلة حالياً واجتمع الجيران لاستقباله وقد تغيرت ملامح وجهه وشكله وفقدان وزنه بشكل مخيف مرعب .. فقدت الأم وعيها لدى رؤيتها ابنها إلى أن استعادت الوعي لتبدأ بالبكاء على وضعه المزري».

الطبيب:

وأشارت المنظمة إلى أن «الطبيب المعالج للمواطن آراس الدكتور عمار محمد صرح بأن آراس يعاني من حالة نفسية صعبة للغاية وسيئة جداً نتيجة وجود آثار التعذيب على كامل الجسد وتعرضه للضرب وإصابة الأذن اليسرى بأداة حادة وتقطيعه بثلاثة مناطق وأدى ذلك إلى فقدانه السمع بشكل نهائي مما استدعي لإجراء عملية جراحية له، وكذلك وجود آثار حروق في الصدر والبطن وأعضائه التناسلية مستخدمين السجائر ووجود آثار تعذيب وشقوق في المنطقة الشرجية مستخدمين أدوات حادة وبالتالي عدم قدرته على الجلوس بشكل طبيعي والوقوف على قدميه، لهذا يجب أن يتخذ وضعية القرفصاء أو الاستلقاء على الظهر بسبب تمزق المنطقة الشرجية رغم المعالجة التي قدمت له طيلة الشهرين الماضيين».

ولفتت المنظمة إلى أن «الطبيب أكد أنه يحتاج إلى الرعاية الصحية والمعالجة النفسية من قبل مختصين بحكم عدم إدراكه وشعوره بما يحدث من حوله و تمييزه للأشخاص وكافة الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية».

الشقيق:

وقالت المنظمة، إن «شقيق آراس قال صدمت بشي فظيع جداً من هول المصيبة عندما أخبرني الطبيب عن حالته الصحية وأخبرني بأشياء لا أستطيع أن أسردها لفعل العناصر المسلحة الذين أستخدموا الخازوق وحرق جسده بالسجائر مسببين الثقوب في جسده وهم من فصيل أحرار الشام، أما الذين قطعوا أذنه هم من فصيل السلطان مراد الذين سيطروا فيما بعد على القرية».

الوالدة:

وبينت المنظمة أن أمينة حميد والدة آراس قالت: «لا أعلم ماذا فعلوا بأبني ولكني تأكدت بأنهم أستخدموا أدوات حادة وصلبة (الخازوق) في تقطيع المنطقة الشرجية وحسب التقرير الطبي قد تضررت الأمعاء الغليظة أيضاً».

وقالت الأم – وفق المنظمة – إن «ابني الآن لا يستطيع الجلوس بشكل طبيعي ولا يشعر بالخروج فإنني أستخدم الحفاضات له يومياً بمعدل 3 – 4 مرات باليوم الواحد وأحيانا لخمس مرات، حيث لا يعرف أن يطلب الماء لكي يشرب ولا يطلب الأكل، وأحيانا أشعر بأنه لا يعرفني و يتشاجر معي، بل يقوم بطردي خاصة عندما نفتقد الأدوية المهدئة، هذا ما يؤلمني أكثر وأموت في اليوم عدة مرات من أجل وضعه هذا».

الوالد:

وذكرت المنظمة أن والده قال: «ولدي يمر بحالة نفسية سيئة للغاية تشبه إلى حد بعيد بالهلوسة والهيستريا يشعر بأن كل شخص يصادفه يريد قتله. الآن هو في وضع لا يستطيع تمييز زوجته عن باقي النساء ويقوم بشتمها تارة وطردها تارة أخرى دون وعي ولهذا طلبت الزوجة المساعدة في تقديم المعالجة النفسية لزوجها».

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين: «تحاول قوات الاحتلال التركي من خلال غزوها للمناطق الكوردية بمرافقة الفصائل المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري إعادة أمجاد الدولة العثمانية عندما كانت تغزو المناطق العربية وتقتل أبنائها بشتى الوسائل والأدوات التي واكبت تلك العقود من الزمن وأفظعها عندما تم استخدام الخازوق».

يذكر أن الخازوق هي وسيلة إعدام وتعذيب حيث يتم إدخال الخازوق من فم الضحية أحيانا، وفي الأعم الأغلب من فتحة الشرج.