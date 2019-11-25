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نائب يعلن إطلاق استمارات منح الأراضي السكنية للمشولين بالرعاية الاجتماعية

أعلن عضو لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن إطلاق الاستمارات لمنح قطع الأراضي للمشمولين براتب الإعانة الإجتماعية.وقال الفتلاوي في بيان تلقت “الغد برس” نسخة منه، انه “تم إطلاق الاستمارات لمنح قطع أراضي في جميع المحافظات وفروع المكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشمولين براتب الإعانة الإجتماعية”.واضاف “تم استحصال الموافقات الرسمية والأصولية لمنحهم قروض ميسرة بدون فوائد لتشيد دور سكنية لهم وحث المحافظين ورؤساء الوحـدات الإدارية لإجراء التسهيلات اللازمة للمواطنين المشمولين وضرورة الاسراع بترويج المعاملات الأصولية لتشمل الجميع بدون أي استثناء”.

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