نــداء تضامن من جمعية المستقلين العراقيين في المانيا

الى بنات وابناء الجالية العراقية في الخارج:

الأنتفاضة الشبابية, التي اعادت لنا الأمل, في ان يكون لنا وطن, وحررتنا من عتمة الأحباط والترقب السلبي, وانعشت فينا ارادة التحدي, ثم وحدتنا بها ومع بعضنا, اتخذت قرارها التاريخي, في 23 / 11 / 2019, بسحب الشرعية من كل أحزاب السلطة, وبما اننا منظمة مجتمع مدني, جزء من الحراك الشعبي داخل الوطن, لا نعترف الا بشرعية الأنتفاضة في ساحة التحرير, نعلن تضامننا والتزامنا, بما صدر عن اخواتنا واخوتنا في ساحة التحرير, والمشاركة النشيطة, في ان يكون يوم الجمعة, المصادف 29 / 11 / 2019, اليوم الوطني لسحب الثقة والشرعية من أحزاب السلطة.

رئيس الجمعية

حسن حاتم المذكور

Mathcor_h@yahoo.com

برلين 23/11/2019

المرفق: نداء ساحة التحرير رقم 4