هيئة الاعلام والاتصالات تغلق 9 فضائيات و4 اذاعات دون اوامر قضائية

24/11/2019

اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قرارا باغلاق 9 فضائيات و4 اذاعات وانذار 5 فضائيات اخرى بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.

وقررت الهيئة اغلاق مكاتب فضائيات العربية الحدث، NRT، anb، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، لمدة ثلاثة اشهر، واغلاق المحطات الاذاعية (راديو الناس، سوا، اذاعة اليوم، نوا، الحرة عراق) لنفس الذريعة، فضلا عن توجيه انذارات نهائية لكل من (السومرية، اسيا، روداو، سكاي نيوز، قناة اور).

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تعرب عن قلقها ازاء هذا السلوك الدكتاتوري، فانها تعتبر ما صدر يشكل مخالفة قانونية ودستورية، كون ان الامر 65 الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على استصدار امر قضائي، قبيل اصدار قرار اغلاق اي مكتب او محطة او مقر وسيلة اعلام.

كما ان هذا الاغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والاعلام والاعلان والنشر بكل اشكاله.

الجمعية تطالب البرلمان باستجواب اعضاء هيئة الامناء فورا لمخالفتهم القوانين، والتعامل بمزاجية مع وسائل اعلام دون غيرها، لا سيما وان العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة.

كما تطالب مجلس الوزراء الى التدخل لالغاء هذا القرار والكف عن اصدار المزيد من القرارات المكممة للافواه.

وتناشد الجمعية العالم الحر الى حماية ما تبقى من حرية اعلام وصحافة في العراق، وتوفير الحماية اللازمة لها.