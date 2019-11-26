أكثر من 6 مليارات ونصف المليار دولا ايرادات العراق من النفط في شهر

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) ملايين و(859) الفا و(982) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(120 ) مليونا و (586) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57.277) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي .