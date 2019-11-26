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التربية تشكل لجنة تحقيق بحادث مقتل طالبة في الانبار

وجهت وزير التربية سها خليل العلي بك، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود احدى طالبات اعدادية القائم في تربية الانبار، مؤكدةً أنَ الحرم المدرسي خط لا يمكن تجاوز حرمته.

وبين المكتب الإعلامي في بيان ان “تربية الانبار خاطبت الجهات الامنية وتم القاء القبض على القاتل واعترافه بقتل الطالبة المذكورة”، موكداً على استمرار الوزارة المطلق في دعم المؤسسة التربوية بصورتها العامة وطلبتها على وجه الخصوص، عادةً الحادث بـ”الأمر الخطير على مستقبل عراقنا”.

واشار الى “أهمية متابعة سير اجراءات التحقيق وعدم التهاون مع المعتدين والمقصرين وإيقاف هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع”، وذكرت الوزارة أنها عملت وتعمل دائماً على حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي على حرمتها.

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