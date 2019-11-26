الزراعة تحظر دخول العسل للعراق وتوجه مناشدة للمحتجين

اعلنت وزارة الزراعة يوم الاثنين عن منع استيراد مادة العسل للموسم الحالي من المنافذ الحدودية كافة اعتبارا من تاريخ 24/11/2019 وذلك في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق وطبقا للروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي.

يذكر ان وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق منع (20) محصول زراعي ومنتج حيواني نتيجة وفرتها في الاسواق المحلية وتطبيقا لسياسة حماية المنتج المحلي ومنع اغراق السوق بالمنتجات المستوردة دعما للاقتصاد الوطني.

على صعيد اخر ناشدت وزارة الزراعة ومن خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور المتظاهرين السلميين السماح للفلاحين والمزارعين المسوقين بتسويق محاصيلهم الزراعية من الذرة الصفراء وتجهيز الشعير العلفي للموسم الزراعي الحالي في محافظتي واسط وبابل.

ودعت الوزارة بالمتظاهرين السلميين الى السماح بتسويق المحاصيل الزراعية التي تشهد إنتاجا وفيرا خلال الموسم الحالي مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي للمواطن العراقي، فضلا عن عدم تعرض للممتلكات العامة والمحافظة على انسيابية العمل في معامل الذرة الصفراء ومراكز استلام الشعير العلفي في محافظتي واسط وبابل، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية وأبناء المحافظة.