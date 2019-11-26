الغضبان يعلن اتفاقا مبدئيا بين بغداد وكوردستان على مشروع الموازنة

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، التوصل لاتفاق مع اقليم كوردستان بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020.

جاء ذلك عقب اجتماع وفد من الحكومة العراقية مع وفد من حكومة اقليم كوردستان لبحث مشروع قانون الموازنة العراقية.

وقال الوزير ثامر الغضبان في حديث للصحفيين عقب الاجتماع، “تم التوصل لاتفاق مبدئي استطيع وصفه شخصيا بالنهائي، على ان يسلم النفط المستخرج من اقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 الف برميل يومياً.

وتحسنت العلاقات مع تغيير حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي إطار ميزانيتي 2018 و2019، اتفق إقليم كوردستان على إرسال 250 ألف برميل يوميا إلى السلطات الاتحادية مقابل سداد بغداد لرواتب الموظفين الحكوميين.

وقال الوزير ثامر الغضبان، ان عملية تسلم النفط من كوردستان سيكون من 1/1/202.

واضاف، أن اجتماعاً سيعد الاسبوع المقبل يشترك فيه ممثلون من الاقليم لبحث مشروع قانون الموازنة وصولا من اجل الانتهاء منه وارساله الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره ومن ثم ارساله للبرلمان ليتم تشريعه وتصبح قانونا.