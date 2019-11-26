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انتاج 13 مليون بيضة خلال شهر في محافظة عراقية

اعلنت مديرية زراعة بابل يوم الاثنين ان انتاجها من بيض المائدة بلغ اعلى مستوى له خلال شهر تشرين الثاني الحالي ليسجل اعلى مستوياته خلال العام.

وذكرت المديرية ان انتاج المحافظة حقق 12884400 بيضة من خلال مشاريع الدواجن العاملة فيها و البالغة 7 مشاريع بطاقة تشغيلية ضمت 593331 دجاجة بياضة في مرحلة الانتاج اضافة الى 344909 دجاجة بياضة في مرحلة التربية.

يذكر ان انتاج المفاقس العاملة في محافظة بابل بلغ 2470292 فرخ خلال الشهر ذاته من خلال 14 مشروع عامل حاليا، و تم رفد السوق المحلية بـ1285 طنا من دجاج اللحم من مشاريعها البالغة 53 مشروعا.

و اشارت المديرية الى ان انتاج مشاريع الثروة السمكية و البالغ عددها 105 مشروعا مجازا عاملا حاليا بلغ 185 طن من خلال مشاريع الاحواض الطينية و الاقفاص العائمة اضافة الى تشغيل اكثر من 22 مشروع مختلف لتسمين العجول و الحملان و تربية الابقار و الاغنام و بطاقة تشغيلية بلغت اكثر من 1445 رأس.

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