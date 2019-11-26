بعد الجدل بشأن مصيره.. عزت الشابندر يصل الى بغداد قادما من الامارات

وصل عصر يوم الاثنين، الى العاصمة بغداد السياسي العراقي عزت الشابندر قادما من الامارات، بعد جدل بشأن انباء احتجازه في دبي.

وقال مصدر مطلع ان الشابندر وصل بعد الساعة الرابعة من عصر الاثنين الى مطار بغداد الدولي قادما من الامارات.

وتفاعلت قضية الشابندر بعد ان لفت زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، في تغريدة له، الى ان الشابندر محتجز في دبي.

وقال إن “احتجاز محمد بن زايد للسياسي العراقي عزت الشابندر، يُشبه ما قام به محمد بن سلمان باحتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، لكن الأحمق فاته أن الإمارات ليست السعودية وأن العراق ليس لبنان”.

غير أنّ الشابندر ردّ عبر “تويتر” سريعاً بنفي ذلك الأمر، قائلاً: “أشاعت بعض وسائل الإعلام المغرضة بأن سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في أوتيل في المطار، بدوري أكذب هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وما زلت في مدينة دبي في زيارة خاصة”.

وبعد تناقل أنباء اختطافه بشكل أوسع، غرّد السياسي العراقي من جديد، بالقول: “مرة أخرى أؤكد عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن احتجازي في دبي أو مطارها”.

وأضاف: “أرفض جميع التصريحات التي تعمل على استغلال هذه الإشاعة لحسابات خاصة لا تخدم مصلحة العراق وعلاقاته بمحيطه العربي والإقليمي”.

وختم الشابندر نفيه قضية اختطافه بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن “خبر احتجازي في دبي غير صحيح وأنا موجود في منزل أحد الأصدقاء، وسأبقى في دبي لمدة يومين أو ثلاثة أيام وبعدها أعود إلى العاصمة بغداد، وأدعو إلى الحدّ من هذا الخبر وعدم التصعيد الذي لا يوجد له مبرر وأهدافه غير نبيلة”.