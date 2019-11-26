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بهدف توحيد وترصين الموقف الكوردي .. نيجيرفان بارزاني في السليمانية للقاء القوى السياسية

بهدف توحيد وترصين الموقف الكوردي .. نيجيرفان بارزاني في السليمانية للقاء القوى السياسية

في إطار المساعي لتوحيد وترصين الموقف الكوردي ، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في مدينة السليمانية بقادة حركة “التغيير” ، كما سيعقد لقاءات مع قادة آخرين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالإضافة الى قوى سياسية أخرى .وتأتي زيارة بارزاني الى السليمانية ولقاءاته القوى السياسية هناك بالتزامن مع مباحثات عقدها وفد حكومي من إقليم كوردستان في العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة الماضية ، في محاولة للتوصل الى اتفاق بشأن ملفي النفط والموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2020.Image may contain: 1 person, sitting, living room and indoorويُتوقع أن يبحث رئيس إقليم كوردستان مع قادة القوى والأحزاب في السليمانية مستجدات الوضع في العراق لاسيما الاحتجاجات الشعبية المستمرة ودعوات تعديل الدستور العراقي وقانون الانتخابات في العراق والذي يعكف البرلمان الاتحادي على تمريره بصيغة معدلة ، وكذلك الوضع في المنطقة.

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