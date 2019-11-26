تعليقات نقدية حول فلسفة توماس هوبز عن حالة الطبيعة للأنسان

محمد كريم إبراهيم

المقدمة:

يعتبر تكوين المجتمعات والقوانين المدنية التي تحكمه أهم اختراع تم تأسيسه من قبل البشر. تعتبر هي اللبنات الأساسية للحضارات والتبادلات الاقتصادية وحماية حياة الفرد وممتلكاته.

في هذه الحقبة ، لم يكن الحديث عن كيفية تشكيل المجتمع ذا أهمية كبيرة للجمهور وكذلك للعديد من الأكاديميين. حيث لم يوجد هناك سبب أو وقت للعودة إلى الدراسة مرة أخرى لماذا وكيف يتم تشكيل المجتمعات والجماعات البشرية باستثناء دراسة الأنثروبولوجيا ، وأيضًا بالنسبة للكثيرين لا توجد علاقة واضحة حول كيفية يرتبط فهم تكوين المجتمع للقضايا و مشاكل السياسة والأخلاق المعاصرة. إلا أنه مرتبط بشكل أساسي, بحيث انه يساعدنا في فهمنا للسبب الذي يجعل الناس يطيعون قواعد الأخلاق وقوانين الحكومية ،و يجيب على سؤال, لماذا الناس يختارون ان يكونوا اجتماعيين في مقام الاول؟.

قبل قرون قليلة من عالم اليوم ، نشأ سر تشكيل المجتمع بشكل كبير للغاية ، ويرجع ذلك أساسا إلى التحولات غير المستقرة بين أنظمة السياسية ، والتحول من الفوضى إلى الملكية إلى الأوليغارشية ، وإلى الديمقراطية الجمهورية. في كثير من الأحيان مع خسائر ونتائج عميقة جدا.

من بين أبرز الفلاسفة الذين فكروا بعمق في أسباب تشكيل المجتمع والحكومة هو الفيلسوف السياسي الإنجليزي الشهير توماس هوبز (1588-1679).

في كتابه “اللاويين” ، يجادل هوبز من فرضية التكوين المجتمع حول سبب وجوب اتباع الحكومة وطاعة حكامهم بغض النظر عن قسوتهم وسلوكياتهم.

يبدأ هوبز مقره من البداية ، قبل تشكيل المجموعة والتطور الحضاري ، من “حالة الطبيعة” ، و معناه : حالة عاش فيها الأفراد حياة انفرادية وأنانية دون أي قوانين وتماسكات جماعية. حالة من الحرية الطبيعية المعترف بها للقيام بكل ما يرغب فيه الفرد وحق في تملك كل شيء على الأرض.

اعتقد هوبز أن حرية الفرد في امتلاك كل شيء في هذا العالم ، والقدرة على فعل أي شيء دون أي تداعيات أخلاقية أو قانونية تشكل ضررًا وشررًا على نفسه والآخرين ، لأنه يجعل الشخص في حالة حرب ضد الآخر. فإنسان المقابل يحمل نفس الحق في تلك الحرية المطلقة في امتلاك كل شيء.

لذلك سيكون مصير الإنسان هو أن يكون في حرب الجميع ضد الجميع ، الجار ضد الجار في حالة الطبيعة دون تشكيل الحكومة وتدخلاته القانونية. عندئذ يجب على المرء بعد ذلك حماية حياته من القتل وموارده من السرقة من تلقاء نفسه فقط.

كما قال هوبز الشهيرة في كتابه “ليفياثان”:

“في مثل هذه الحالة ، لا يوجد مكان للصناعة ؛ لأن ثمرها غير مؤكد. وبالتالي لا توجد ثقافة للأرض ؛ لا الملاحة ، ولا استخدام السلع التي يمكن استيرادها عن طريق البحر ؛ لا بناء الثمينة. لا توجد أدوات للتحرك ، وإزالة الأشياء التي تتطلب الكثير من القوة ؛ لا علم لوجه الأرض ؛ لا يوجد حساب للوقت ؛ لا فنون بلا رسائل لا مجتمع والأسوأ من ذلك كله هو الخوف المستمر وخطر الموت العنيف ؛ وحياة الإنسان ، انفرادي ، فقير ، مقرف ، وحشي ، وقصير “.

كان هوبز ، كما ذكرنا سابقًا ، يفكر في انه لماذا يجب على الشعب إطاعة حكامهم؟ كان تفكيره أن الشعوب كان أمامها خياران. إما أن يأخذوا الحاكم كزعيم لهم وأن يطيعوه بكل طريقة ، أو يعودون إلى حالة الطبيعة التي يكون فيها كل إنسان لنفسه ،في الحضارة المنهارة ، والبدائية والوحشية. من الواضح أنه كان يعتقد أن خيار الاول هي اكثرمنطقية و سب للطاعة الشعوب لحكامهم.

هذا ، بالطبع ،هي معضلة خاطئة. من الواضح أن هناك خيارات أكثر بكثير يمكن على الشعب اتخاذها بدلاً من مغادرة أو أخذ سيادة الملوك والأمراء. ومع ذلك ، لاحظنا أنه أخذ ذلك كاقتراح بدائي لوصف وشرح الأسباب الكامنة وراء نظرية العقد الاجتماعي.

بعد هذا التحليل الشامل ، توصل هوبز إلى استنتاج مفاده أن الفرد يجب أن يختار الدخول إلى المجتمع وتشكيل مجموعات خوفًا من الطبيعة نفسها. إنشاء حكومة موثوقة هو جزء من المجتمع المدني ، فضلاً عن أخذ السيادة ، والتي يجب على الشخص التخلي عنها عن حقه في كل شيء بطبيعته إلى السلطة القائمة و حكامه ، ومنحه الحق في حكمه من أجل إنشاء أمر لمصلحة عامة.

يجب وضع هذا النظام بغض النظر عن العواقب ، وأحيانًا حتى لو تم استيفاء للوسائل بالقوة ؛ تذكر ، في عقل هوبز أن طبيعة الإنسان شريرة وأنانية وقد تكون القوة مطلوبة من قبل السلطة للسيطرة على الفوضى.

بغض النظر عن مدى سوء السيادة. يجب أن يطيعه الأفراد ويأخذه لأنهم أعطوا حقوقهم له. لأنه حتى لو كان القائد سيئًا ، فإن العودة إلى حالة الطبيعة أسوأ بكثير من ظلم الحكومة ، لأنه في ظل الحكومة يكون لديك عدو واحد فقط تقلق بشأنه وهو الحاكم ، ولكن في حالة الطبيعة يكون لديك عامة الناس كعدو لك.

كان هذا منطقيا ، وذكيا من هوبز حول كيفية تشكيل المجتمع والحضارات الإنسانية من حالة الإنسان في الطبيعة. لكن المشكلة التي واجهها هوبز في حجته هي بعض البديهيات الخفية حول الطبيعة البشرية التي ليست صحيحة على الإطلاق. يمكن للمرء أن يرى ذلك من خلال المعلومات التي قدمتها لنا علوم الأنثروبولوجيا في هذا العصر الحديث حول كيف تم تشيكل المجتمع والسياسة في الماضي.

الجزء الأول: نحن كائنات اجتماعية من طبيعتنا.

يرافق وجودنا الإنساني دائمًا كائنات بشرية أخرى ، في الزمان والمكان معنا. نحن موجودون دائمًا كمجموعات ، من الولادة إلى الموت ، وليس بمفردنا ، سواء أكانت مجموعة عائلية أو جماعة قبلية أو مجموعة ذات أهداف مشتركة.

لقد أبرم مخططنا الوراثي منذ الولادة عقدًا لدخول المجتمع والامتثال لقوانينه غير المعلنة ، وهي قوانين تم قبولها دون وعي. بقدر ما نعرف تاريخ البشرية ، كان أسلافنا دائمًا يصطادون ويتجمعون كمجموعات ، ويسافرون كمجموعات ، ويقاتلون كمجموعات. كانت هذه المجموعات عصابات من اسرية في البداية ذات شكل اجتماعي مساوٍ ، ثم تطورت إلى العشائر والقبائل ذات المشايخ كقادة سياسيين ، حيث تم إطاعة أوامرهم كعادة ، أو بدافع النية الطيبة لكونهم جزءًا من القبيلة. استند اختيار القادة على مزاياهم ، وقوتهم الجسدية ، وقدرتهم العقلية ، وكذلك سلوكهم المقنع. لم يهتم هذه المشايخ و قادة بأولويات و الرغبات الفردية ، مثلا الرغبة الشخص في الحصول على حصان أو شيء ما لنفسه ، لكن كان (الرئيس أو الزعيم) يعمل كمرشح لتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة بأكملها مثل البقاء على قيد الحياة وربما كيفية التزاوج عن طريق إنشاء قواعد اجتماعية وبالتضامن مع القوانين الطبيعية ، هذه الأهداف كانت هي الأساس القياسي التي يجب أن يطيعها القائد. طالما أنهم يسيرون نحو هذه الأهداف ويحققون بعض من هذه اهداف ، فإن اطاعتهم كانت واجبة على الفرد المنتمي لذلك القبيلة.

بالعودة إلى بدايات نقاشنا ، نعلم جميعًا أن وجودنا لم يكن ممكنًا لولا والدينا ، شخصان انجبوا طفلا على اقل لتشكيل مجموعة متكونة من ثلاثة. فعند ولادتنا ، يتم ربطنا تلقائيًا مع عائلتنا ، دون عقل واعي لاختيار بالانضمام أو عدم الانضمام ، أو الاعتماد على هذه المجموعات ، نصبح تلقائيًا جزءًا منهم دون أي خيار واع ، وبالتالي يمكننا يقولون أنه نوع طبيعي من الرابطة بين الآباء وذريتهم.

بعد ذلك ، بعد مجموعة سلالنا ، ننمو لنتشارك الأرض مع القبائل الأخرى والأشخاص الذين يختلفون عنا قليلاً (ربما يشاركوننا في معظم الخصائص الجسدية و افكار عقلية) لكنهم يعيشون في نفس الأرض التي نعيش فيه. نحن نقاتل من أجل الارض معا ضد الآخرين ونعيش معا على ذلك. كما نرى ، لا يتم اختيار بالتعامل و تآخي مع هذه مجموعات أيضًا من العقل واعي لأننا مولودون في هذه الأراضي ويتم تصنيفنا من قبل بشرتنا وعظمنا إلى وطننا دون أي خيار. هذا الصورة يبعث الارتياح لعالم الإنسانية الكئيبة الذي رسمه هوبز ، وهذا يعني أننا لسنا وحدنا ، ولدينا أشخاص آخرون يشبهوننا ويختاروننا لنقف إلى جانبهم على أي شخص آخر.

قد نشارك أرضًا مع أشخاص اخرين ، لكن رابطًة اقوى و اكثر اهمية يمكن أن ينظمنا تحت مجموعة واحدة ، الا وهو الأهداف المشتركة التي يتم مشاركتها بين أفراد مختلفين أو مجموعات مختلفة ، حتى أن مشاركة الأرض مع اخرين يمكن أن تندرج تحت هذه الفئة.

اتحدث عن أولئك الذين لديهم نفس الغرض او الهدف التي نملكها نحن, فهم ثاني أقرب الأفراد إلينا ، هم أصدقائنا وجيراننا وزملائنا في العمل ، وهؤلاء الأشخاص يؤلفون جزءًا كبيرًا من الروابط المجتمعية والتقدم الحضاري نحو هدف معين . لكن نقول مرة أخرى ، نحن لم نخترهم ، لقد تم إدراكهم من قِبل عقولنا اللاواعي بأنهم مفيدون لنا ولهدفنا حيث يمكنهم تخفيف عبء وسائل الوصول إلى اكمال الهدف المشترك بيننا.

لم تكن كل هذه المجموعات التي ذكرناهم بحاجة إلى قانون أو ملك ليجعلهم ينضمون إلى المجموعات التي ينتمون إليها ، ولم يكونوا أفرادا يديرون الأرض بمفردهم و يبحثون عن غزال يصطادونه ، أو يدافعون عن حياتهم ضد البشر والوحوش الآخرين. لم يتم عقد العقد الاجتماعي بشكل صريح ولم يأتي من ارادتهم ،بل كانت من طبيعتنا هو تنظيم مجتمعات ، كما تفعل المخلوقات الأخرى ، كما يفعل النمل ، كما يفعل النحل.

كل هذا يدل على أن اختيارنا للقانون وتشكيل الحكومة لم يأتِ بسبب خوفنا من الطبيعة ، لقد أبرمنا عقدًا مع القائد ليقودنا لمصلحتنا ليس لأننا نخاف من بعضنا البعض ولا لأننا خائفون من البيئة القاسية للطبيعة , لأننا خمدنا هذه المخاوف بالفعل من خلال انضمامنا لمجموعتنا الصغيرة (فردية او قبلية او وطنية).

الجزء الثاني:نحن نصبح أقرب من بعضنا في المواقف القاسية وفي حالات الحرب.

مع ذلك ، فإن الفرضية الأخرى لنظرية هوبز هي أنه في حالات الحرب والصعوبة ، نحن كبشر نصبح أكثر انقسامًا وأنانيةً ، ونحاول إنقاذ أنفسنا ولو كان على حساب الآخرين.

لكن تاريخنا يثبت العكس. مرارا وتكرارا ، رأينا البشر في أحداث قاسية وأوقات خائفة ، يجتمعون معا ، وهم يقاتلون في ظل سلوكيات بدائية فائقة التشدد ، يتصرفون في الصالح الشامل للأغلبية بدلا من الانتقاء الأناني. صحيح أننا نقاتل بين بعضنا البعض عندما نفقد أي ضغط خارجي يتطلب من كل واحد منا التغلب على هذه الضغط ، ولكن بمجرد أن تبدأ الحرب وتندلع. سترى أولئك الذين يشاركون شيئًا مشتركًا بينهم يكونون مجموعات ..

نحن نقوم بتشكيل مجموعات كما ناقشناها مسبقًا لأسباب عديدة ، سواء كانت مجموعة عائلية كدعم مباشر ، أو مجموعة قبلية كمجموعة بيئية ، ويمكننا تشكيل مجموعات لأن لدينا أهدافًا مماثلة مع أشخاص آخرين ..

من الصعب معالجة هذه الأهداف المشتركة عمومًا إذا حاول المرء تحقيقها بمفرده ، ومع ذلك ، سيكون الأمر أسهل مع المجموعات.

في الحرب ، يكون الهدف هو القضاء على جماعة العدو ، والطريقة الوحيدة لتحطيمها هي الانضمام إلى مجموعات من الناس بنفس هدفك. هذه المجموعات المشكلة ، أو الشخص الذي انضمت إلى هذه المجموعات ، ستكون الرابطة بين أعضائها أقوى من أي وقت مضى.

بالنظر إلى هذه الفرضية ، في حالة الحرب والخوف ، ينضم الناس إلى المجموعات الحالية القائمة ، بينما يشكل آخرون مجموعات جديدة. والرابطة تزداد قوةً مع تشديد الحرب قبضتها على الناس. يمكن ذكر عديد من الحالات و امثلة كدليل ، دعنا نأخذ مثالاً من عصرنا الحديث. لقد رأينا عدة مرات أنه عندما يضرب إعصار أو زلزال أي أرض يشغلها الناس. سوف يخرج السكان الأصليون لتلك الأرض وحتى غيرهم من أطرافهم وينقذون الآخرين. كم مرة رأيت شخصًا يقفز من فوق الجسرمن أجل إنقاذ شخص اخر غارق ، أو رجل يلقي نفسه في مبنى لإطفاء الحريق لإنقاذ جاره.

مثال آخر ، ربما أكثر قربًا من نقطة هوبز ، يتمثل في تكوين روابط هائلة بين جنود في المقدمة الحرب (يطلق عليهم اسم “الإخوة في السلاح”) ، هؤلاء الرجال ، الذين هم غريبون بالنسبة لبعضهم البعض ، ينشئون عقدًا بينهم قويًا مثل روابط القرابة . لقد سمعت الكثير من القصص عن هؤلاء المقاتلين الذين يتصرفون بشكل غير أناني تجاه رفاقهم ، سواء قبل المعارك ، حيث نجوا من بيئات الطبيعة القاسية معًا وفي المعركة التي كان من المفترض أن تظهر فيها الطبيعة الإنسانية النرجسية .).

لماذا تظهر مثل هذه السلوكيات بين الجنود؟ ربما يكون السبب هو القائد الذي يطيعونه ، لأنه يأمرهم بالالتصاق معًا والقتال من أجل بعضهم البعض ، أو الالتزام الذي يشعرون به تجاه الوظيفة التي وقعوا عليها.انا اجادل هي ليست احد من هذه الاسباب.

الرابطة بين هؤلاء الجنود كثر قوة من رابطة العادية ، فمن جهة لديهم رابطة الأمة و الوطن التي هم جزء منها والتي يدافعون عنها ، والرابطة الأخرى هي الهدف المشترك للبقاء على قيد الحياة الذي يشاركونه في المعركة ضد العدو.

في ضوء هذه الأسس ، انحرفاً عن الموضوع اساس لفقرة قصيرة : استنتجنا أنه في الماضي كان لدينا روابط أقوى بكثير مع عائلاتنا ليس بسبب نفس فصيلة الدم ولكن أيضًا لأننا كنا بحاجة لبعضنا البعض للبحث عن الموارد وجمعها و الدفاع عن قريتنا. كل رجل كان مطلوب في عملية الصيد. روابطنا تصبح أقوى عندما نحتاج بعضنا بعض. لذلك في أوقات السلام. داخل المجتمع نفسه ، رابطة الأفراد مع الآخرين هي ضعيفة إذا لم يكن مكسوراً. ولكن بمجرد ظهور مشكلة ما او هدف ما ، فإننا نشكل روابط أقوى معًا ، لا سيما في مواجهة تحديات أكبر الذي لا يمكن أي فرد ان يواجهه بمفرده ، لمعالجة كوارث الطبيعية او البشرية. يمكننا أن نستنتج حينئذٍ أن أوقات الحاجة ، خاصةً في مواجهة قوى العظيمة التي لا يمكن أن يواجهها أحد بمفرده. نحن نشكل مجموعات للمساعدة في تخفيف الضغط عنا مثل مجموعة مسامير التي تساعد في رفع ضغط عن قدم الساحر ..

قبل الختام ، يجب ذكر توضيح آخر:

نحن نعلم أن البشر يجتمعون للتغلب على المهمة المستحيلة الإنجاز بالنسبة لرجل واحد ، وبالتالي في حالات شبيهة بالحرب ، عندما يحمل رجل واحد قوي موارد غنية على يديه والذي لا يملكه الفرد الاخر ، يصبح من الصعب على هذا الفرد العادي أن يتصدى لذلك الشخص الغني ، وبالتالي فإن المهمة تكون أصعب مما كانت عليه من قبل (قصدي هذه مهمة اصعب من مهمة جمع المصادر من طبيعة فقط) ، لذلك يجب على فرد العادي أن يوظف افرادا الآخرين بنفس الهدف وهو سلب الشخص الغني المصدر ، لكننا نعلم أيضًا أن الشخص الغني سيضيف إلى جانبه اشخاصا اغنياء اخرين يشاركون نفس الهدف لتصدي عن افراد الناهبين مما يضيفون صعوبة أكبر إلى مهمة افراد العاديين الذي يريدون نهب هذه المصادر و الشخص العادي سوف يقوم بدوره باضافة المزيد من القوة الى جانبه ، مما يجعله أكبر وأكثر وهكذا دواليك الى ان يكون الطرفان مجتمعين يملكون هدفيين متضاديين ، لذلك نرى أن مهمات الصعبة او اهداف الصعبة شبه مستحيلة للفرد العادي يجعل ذلك الفرد اجتماعيا و يحفزه لتكوين مجتمعات ذات هدف المشترك.

خاتمة:

اعتقد هوبز أن طبيعتنا لم يشمل التضامن والصداقة من ذاته ، وبالتالي يمكننا فقط ان نكون هذه صداقات عن طريق المنطق الواعي..

ولكن رأينا في الحوارات السابقة إن تكوين المجتمع من الأفراد يأتي بسبب الطبيعة البشرية نفسها ، وليس من اختيار العقول الواعية. نحن كائنات اجتماعية في جوهرهنا ، ونشكل مجموعات مع الذين يشبهوننا منذ لحظة الولادة. كان هوبز مخطئًا في كلامه عن الأنانية والشعور بالوحدة في طبيعتنا.

لقد وُلدنا مع مجموعات ومجتمعات ، من دون اختيار عقول واعية ، أصبحنا جزءًا من المجموعة ، وبالفعل, فقط من خلال عقلنا الواعي نختار التخلي عنهم والانفصال للانضمام إلى مجموعة أخرى أو العيش حياة انفرادية.

المجتمع ليس إلى حد كبير قائم بناءاً من عقولنا وسببنا ، ولكن من طبيعتنا. ما هي الوطن إلا مجموعة من مجموعات العشائر والقبائل مجتمعة في أماكن قريبة لبعضها ، وتتقاسم نفس الأرض المثمرة.

لم نشكل مجموعات وعقود اجتماعية بسبب الخوف من التحديات الطبيعية وأذى الآخرين (إعادة صياغة هوبز) ، بدلاً من ذلك ، في حالة الحروب ، أصبحنا أكثر ارتباطًا مع البعض مع ظهور الهدف المشترك للبقاء مع عدم وجود رجل واحد القدرة على تحقيق ذلك بمفرده أو البقاء على قيد الحياة في مواجهة ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، نحن ككائن فردي كنا دائمًا مختلفين عن اناس اخرين، إما بسبب الأراضي البعيدة التي تفصلنا أو بسبب اختلاف لون أو جسم أو أفكار أو معتقدات مختلفة. لكننا لم ننحرف عن الآخرين وحدنا. دائما في مجموعات. لا تحتاج مني أن أخبرك بما يلي: بغض النظر عن هويتك ، أو عن الأفكار التي تعتقد أنك تمتلكها ، يمكنك العثور على اسم لمجموعات الأشخاص التي تشترك في نفس المسار المتباين الذي اخترته.

ربما بعد كل هذا ، فهي ليست حرب الكل ضد الكل في حالة الطبيعة كما أوضح هوبز ، بل حرب المجموعات بشرية ضد مجموعات بشرية اخرى.