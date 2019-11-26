تقرير: السويد تبدأ تحقيقا مع وزير الدفاع العراقي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ذكر تقرير صحفي، ان وزير الدفاع العراقي الحالي نجاح الشمري، يخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على ما يبدو بشأن الصدامات التي رافقت الاحتجاجات في العراق، واوقعت عشرات القتلى.

ونقل موقع “يورو تايمز” عن صحيفة، “سفانسكا داغبيلاديت” السويديةـ ان المدعي العام السويدي بدأ تحقيقا بخصوص ارتكاب وزير الدفاع العراقي جرائم حرب وابادة، وان القضية يتم التعامل بها من خلال الوحدة الوطنية المختصة بالجرائم الدولية المنظمة.

وفقا لمستندات رسمية سويدية، وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية ولديه مشاكل في الذاكرة.

وذكرت مواقع سويدية أن الشمري يتلقى إعانات من السلطات السويدية بسبب معاناته من مشكلات في الذاكرة طبقا للقانون السويدي، لأن الحكومة السويدية تدفع مخصصات للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة.

ووصل الشمري، الذي تولى في يونيو/ حزيران الماضي، منصب وزير الدفاع في العراق، إلى السويد عام 2009، والتحقت به أسرته بعد ذلك بثلاث سنوات، ثم حصل على الجنسية السويدية في عام 2015، وفقا لتقارير الإعلام السويدي.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية فإن الشمري كان يستخدم اسما مختلفا في السويد، هو نجاح العادلي، عن اسمه كوزير للدفاع العراقي.