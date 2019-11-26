ثورتـنه ثورة شـبان

-(تيـّارات) اشكال الوان – يا شعب اجمعهن شكبان

تـبـهـر الالقاب اتـعـَـوّر – تتمنطق زور اوبهتان

منهه المكشوف امبين – منهه : ارجال الظـِّل .. الإيران

تتقاسم بالثروه اوتلعب – والشعب ايعاني الحرمان

على هالرَنـَّه اسنين اسنين –عَ الحكم اوكوشـَّـوْ حيتان

عمامه ارباط اعگال اوجبـَّه – متبريـه مـنـكـم لديان

ذليتوا الشعب اوصاح الداد – جوع او مرض اوحرمان

-(بـغـداد) العـِـلـْم الأول – تاريخ اليشـهد والأزمان

انخـَـلـتوهه اوهالتبچي انقاض – بالتال اوصارت بالبلدان

-(حمرابي اوسومر وآشور) – شموس او تضوي بالأكوان

جـيـل الصاعد يا ابطال – ثاروا هـَـبـّـوا كالبركان

تسويف الماينفع لا تظليل – عـَـرّوكم لبطال الشجعان

سرّاق التحكم (منحرفين) – ما عـدكم غـيـرة اوطان

لو (نگطه) اوضلت..ارحل ؟ – بره كلكم يا غـمان

مرفوضين اليوم اومنبوذين – باچر شردتكم .. جرذان

عاش الشعب الثائر عاش – ثورتـنـَه ثورة شـبان

ثـورتـْـنـَه ثـورة شــجعان

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الى شباب الثورة اهديها

بمناسبة مرور شهر على الثورة الشبابية المجيدة

25/تشرين الثاني/2019

ســـــــــــــــــتوكهولم