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ثورتـنه ثورة شـبان

تحية الى كل من يقف مع شباب العراق الثائر في ثورته المجيدة


ثورتـنه ثورة شـبان
ميسون نعيم الرومي

-(تيـّارات) اشكال الوان – يا شعب اجمعهن شكبان
تـبـهـر الالقاب اتـعـَـوّر – تتمنطق زور اوبهتان
منهه المكشوف امبين – منهه : ارجال الظـِّل .. الإيران
تتقاسم بالثروه اوتلعب – والشعب ايعاني الحرمان
على هالرَنـَّه اسنين اسنين –عَ الحكم اوكوشـَّـوْ حيتان
عمامه ارباط اعگال اوجبـَّه – متبريـه مـنـكـم لديان
ذليتوا الشعب اوصاح الداد – جوع او مرض اوحرمان
-(بـغـداد) العـِـلـْم الأول – تاريخ اليشـهد والأزمان
انخـَـلـتوهه اوهالتبچي انقاض – بالتال اوصارت بالبلدان
-(حمرابي اوسومر وآشور) – شموس او تضوي بالأكوان
جـيـل الصاعد يا ابطال – ثاروا هـَـبـّـوا كالبركان
تسويف الماينفع لا تظليل – عـَـرّوكم لبطال الشجعان
سرّاق التحكم (منحرفين) – ما عـدكم غـيـرة اوطان
لو (نگطه) اوضلت..ارحل ؟ – بره كلكم يا غـمان
مرفوضين اليوم اومنبوذين – باچر شردتكم .. جرذان
عاش الشعب الثائر عاش – ثورتـنـَه ثورة شـبان
ثـورتـْـنـَه ثـورة شــجعان
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الى شباب الثورة اهديها
بمناسبة مرور شهر على الثورة الشبابية المجيدة
25/تشرين الثاني/2019
ســـــــــــــــــتوكهولم

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