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حكومة كوردستان ترهن مسألة موازنتها المالية بأمر

رهنت حكومة اقلم كوردستان مسألة وضع مشروع قانون موازنة الاقليم لعام 2020 بحسم موضوع الموازنة الاتحادية للعام ذاته.

وقال قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم للصحفيين، ان “الحوارات مع بغداد مستمرة ولجاننا المكلفة بهذا الشأن ماضية بأعمالها”.

واكد ان وفد حكومة اقليم كوردستان اجرى جولة من المباحثات في بغداد ويجري اخرى اليوم، واصفا الاجواء التي تكتنف المباحثات بانها ملائمة، وجدية.

واجرى وفد حكومة من اقليم كوردستان مفاوضات في العاصمة بغداد للتوصل الى اتفاق بشأن تصدير النفط، والموازنة المالية لعام 2020.

وبشأن ارسال حكومة اقليم كوردستان لمشروع قانون الموازنة لعام 2020 الى البرلمان قال طالباني ان وزارة المالية والاقتصاد تدرس حاليا مسألة ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، مستدرك القول “نحن نستطيع تشريع قانون الموازنة ولكن بلا حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ستصبح موازنة الاقليم تقديرية ونظرية”.

وتابع قائلا “نريد حسم مسألة مشروع قانون الموازنة الاتحادية مع بغداد لنعلم حجم ايراداتنا كم تبلغ وبعدها نمضي في موضوع موازنة اقليم كوردستان”.

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