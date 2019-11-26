عبد المهدي يبحث مع GE مشروعا كهربائيا ضخما في العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية للطاقة المتجددة GE Renewables جيروم بيكريس والوفد المرافق له.

واكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لمشاريع جنرال الكتريك في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع شبكات النقل والذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء واعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة، وتوفير اكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع انحاء العراق، والمساهمة بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل في جميع انحاء العراق، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ.

واعرب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك للطاقة المتجددة جيروم بيكريس عن عزم الشركة إنشاء اكاديمية جنرال الكتريك للشبكات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي التي ستتولى تدريب وتخريج العديد من الطلاب و المهندسين وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل .