كتلة تحالف الصدر ترفض قانون الانتخابات البرلمانية

اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة “سائرون” صادق السليطي يوم الاثنين رفض الكتلة لقانون الانتخابات البرلمانية المرسل من قبل الحكومة.

وقال السليطي في بيان اليوم ان “قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة تضمن تخصيص نسبة٥٠% للتمثيل النسبي لقوائم الأحزاب كما جرى في الانتخابات السابقة والتي تسمح بفوز مرشحي الاحزاب بمقاعد البرلمان وترك النسبة الباقية للمرشحين الذين يفوزون بأعلى الأصوات”، مؤكداً ان “هذا القانون لا يمكن ان يغير شيء من المعادلة السياسية التي اوصلت العراق الى ما هو عليه الان”.

واوضح ان “الكتلة تطالب بإقرار قانون انتخابات مجلس النواب يكون تكون المقاعد مخصصة فيه لمن يحصل على اعلى الاصوات بدائرته الانتخابية، حيث نرى بأن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين يتمثل بهذا القانون”.

ومن المقرر ان يصوّت مجلس النواب في جلسة سيعقدها في وقت لاحق من اليوم على قانون الانتخابات التشريعية المرسل من مجلس الوزراء.