كلمات كتبها علاء الشمري معبرة تنطبق على شيعة العراق،

نعيم الهاشمي الخفاجي

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*قَرَأتَهُ وَأَعجـَبَنـِي مِثلـَمـَا آلـَمَنـِي:*

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*لَا تـَخـَافـُوا عـَلـَىٰ بـَلـَدِ الخُمَينِي*

*فـَفـِيهِ رِجـَــال كـَزِبرِ الحـَدِيدِ*

*وَأَربـَعـُونَ سـَنـَةٍ مـِنَ الحـِصـَارِ*

*جـَعـَلـَـت مـِـنهُ قـُــوَّةٌ نـَـوَوِيـَـةٌ*

*خـَافـُوا عـَلَىٰ بـلـَدِ الصـَّدرَينِ*

*(العِـرَاق) فـَفـِيهِ اُنـَاس ٌ يـُحـِبـُّونَ عـَلـَيـَّاً عـَلـَيهِ السـَّلَامُ لـٰكِن يَضحـَكُ*

*عَلَيهِم عـَمرُو بنُ العـَاصِ*

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ما كتبه الاخ علاء الشمري ينطبق على أرض الواقع بنسبة مليون بالمائة، الشيعة العراقيين عبر تاريخهم محكومين وليس حاكمين، بسبب الزعامات الدينية الشيعية، التي رفضت إقامة حكم ديني أو دعم أبنائهم لإقامة حكم ملكي أو عشائري أو شيطاني، التنشئة المجتمعية الشيعية تتم من خلال المؤسسة الدينية والعشيرة وكلاهما لا يستطيعون إعداد فراش ناجح وليس طبقة سياسية واعية، عبر تاريخ تجاوز ١٢٠٠عام الشيعة العراقيين مسحوقين وللاسف تفشت بينهم ثقافة الجهل والتجهيل، وحتى عندما تأسس العراق الحديث بقي الشيعة ضحية لأخطاء مرجعياتهم برفض حكم انفسهم، عندما تشكلت الأحزاب بادر الشيعة لتأسيس حزب شيعي عراقي وهو الدعوة من خلال شخصيات شيعية انتمت لحركة الإخوان والتحرير وللاسف اعتمد حزب الدعوة على الفكر السني الإخواني لعبوا دورا غير محمود في نشر ثقافة سيد قطب حسن الترابي وطه العلواني الفلوجي في يوم وفاته أحد مثقفي الدعوة اسمه عبدالجبار الرفاعي شتم مرجعية السيستاني لعدم إعلانها الحداد ههههه حتى انا بادرة وكتبت مقال بصحيفة صوت العراق يحمل العنوان التالي نعزي الإخوة في حزب الدعوة بوفاة مرجعهم الشيخ السني طه العلواني الفلوجي، لننظر لما حدث بالوسط الشيعي العراقي طيلة ال ١٦سنة الماضية، تجلت العبودية بكل اشكالها ومصاديقها بساسة وزعامات المكون الشيعي وكان بوسعهم التصدي للارهاب وبسهولة من خلال ضرب رؤوس الإرهاب المشاركين بالحكومة من خلال الاستعانة بالجماهير يقول فقيد الإنسانية الفيلسوف الفرنسي لا بويسيه في مقالات العبودية أن بوسعكم التخلص من تلك الموبقات الكثيرة التي لا تقوى البهائم على تحملها لو كانت تحس بها، أن بوسعكم التخلص منه اذا سعيتم…….أقولها وبمرارة الشيعة هم المكون الأكبر وماحل بهم من كوارث كان نتيجة طبيعية لسذاجة العقلية الشيعية صاحبت القرار والكارثة الجماهير الشيعية لا تملك قيادات تستطيع إقامة حكم لهم يضمن حقوقهم، مظاهرات بمناطق الشيعة فقط وبموافقة امريكية وعربية طائفية ؟؟؟ مظاهرات تحرق عمارات ومحلات واسواق؟ متظاهرين في الناصرية يحرقون الوقف الشيعي ههههه ولايجرأون محاصرة خان الحوت للمطالبة في إعدام الذباحين من قتلة آبائهم واخوانهم وأبناء عشائرهم؟؟ أي ذل هذا؟ أي عار هذا؟ بزمن صدام الجرذ ممكن أن تعذر المرجع والسياسي وشيخ العشيرة الشيعي اما بعد سقوط نظام صدام الجرذ فلا يمكن أن نعذر هؤلاء، أن التاريخ سوف يسجل صفحات سوداء يذكر سذاجة وخناثة ساسة شيعة العراق وجهل جماهير الشيعة، كفاكم ذل وخنوع واعلموا أن الحقوق تؤخذ ولاتعطى.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.