متهمٌ انت دوماً.. ليس بعد اليوم… ابدا.

لا نحتاج بعد اليوم ان نقدم اوراق برائتنا، و لمن؟ اقولها للمرة الاخيرة، إن كل عراقي و طني واعي و مخلص يقف مع التظاهرات. نقطة رأس سطر.و ليس مثلما يتهم كل من يخالفهم على انه معاد للسامية .

و يجب على هذا الشخص كما في اعلاه ان يبحث عمن يشوش، ويضلل، و يقتل و يخرب هذه التظاهرات، هؤلاء هم عصابات قاموا بتقليد عصابات الجوكر الأمريكية المعروفة بجرائمها والتي شاهدنا صورتها، وهي ((تجوب شارعي الرشيد والنهر ومنطقة الشورجة في بغداد، ملثمة بملابس سوداء، ومحملة بجعب قنابل المولوتوف، تحرق بنايات تراثية ومحلات تجارية، وتهاجم القوات الأمنية عند الحواجز بالقنابل الحارقة.. وكل شيء تحت عنوان (متظاهرين سلميين). مجاميع الجوكر تتحرك بتنظيم عالي جدا، كما في أفلام هوليوود، فرق مهمتها استطلاعية ورسم خرائط حركة. وفرق مهمتها تنظيف الطريق إلى الهدف من كاميرات المراقبة الخاصة بالمؤسسات او المحلات او البيوت. وفرق مهمتها إرسال متظاهرين لاشغال القوات الامنية بعيدا عن الهدف الحقيقي. وفرق تقوم بتنفيذ الهجمات وإضرام الحرائق بطرق فنية. وفرق مهمتها التصوير والتوثيق ليس دائما للنشر بل لارسال ذلك للقيادة التي ترتبط بها لتوثق إنجازها.))

كما اقول و أصر على ان هذا الشعب المغلوب على أمره من قبل الكل تقريبا، من السياسيين و الاحزاب و قادتها، و من قبل انصاف المثقفين، و كتاب القطعة، ومن قبل بعض التجمعات المشكوك في أمرها و من في نفسه حقد دفين معتق ، و لن نحتاج بعد اليوم ان نكرر كلما وجهت لنا التهم بأننا غيرعارفين، وغير واعين و غير متفهمين لمطالب الشعب. اننا نعرف وبضوح كامل ومن عمق دواخلنا، و من صميم ضمائرنا، بأننا وطنيون حد النخاع، ولا نريد من أحد أن يزايد علينا في الوطنية .و اننا لم و لن نرتضي النفاق والتضليل طريقاً للوصول الى الاغراض الشخصية، والحزبية ، و لا نستلم رواتب تقاعدية من عائلة البرزاني وغيرهم، ولا حتى من الحكومة العراقية، و لا نستلم رواتب تقاعديه مضاعفة او متعددة .

هذه التظاهرات كشفت و بوضوح بارز، من هم مع الشعب حقيقةً، و منهم مع مصالحهم و اطماعهم، و كشفت عمن يستمر متورطا بادعاءات كاذبة، يسعى لتحقيق مكاسب شخصية و حزبية، ناهيك عمن جند اصلا و مسبقا لإثارة الفوضى العارمة والفتن الطائفية و القومية و الحزبية. كما كشفت كتابات زيف و تصريحات و مواقف من يدعون بأنهم مع الشعب و مع التظاهرات. فهم انفسهم اصبحوا ” اليائسون” الذين يتمسكون بالقشة لتساعدهم بالبقاء على سطح الطوفان .

أولئك الذين يبحثون في الفضلات عما ينتشلهم من تورطهم، لوقوفهم مع اعداء الشعوب، و مع الإعلام المغرض، إعلام الصهيونيه العالمية، و مع افتضاح أمر وتوجيهات (بعض) منظمات المجتمع المدني.

١ – تصلني مقاطع فيديو (كلبات) من أناس لا تستحي مما ترسله، تتصور انها تكفي ان تقذف بالاكذوبة و الاشاعة و التضليل و تتركها تنمو و تعوم على اسطح المستنقعات. إن هذه الاكاذيب تفضحهم اكثر مما تنفعهم . مثلا عن الانتخابات و القانون الجديد .القانون الذي اعتبر العراق عدة دوائر انتخابية . يوم كانوا ضمن القانون القديم اكثر ما يحصلون على أقل الأصوات من مجموع الاصوات في كل العراق، و ذلك بعد تحالفهم مع هذه القائمة أو تلك.

٢ – غلق مداخل و مخارج المواني العراقية، و بالأخص التمويلية، ستمنع وصول المواد الضرورية التي توزع ضمن الحصص الغذائية على الشعب، نعم، الشعب الذي يدعون خدمته .و نفس الشيء عن غلق ميناء ام قصر الذي من خلاله يصدر العراق تسعين بالمائة من نفطه، وسبعين بالمائة من موارد ميزانيته، تلك هي اموال الشعب الذي يدعون الوقوف معه .

٣ – ان غلق مدارس الاطفال بالقوة، جريمة لا تغتفر، و هذا امر عجيب أوسخه تنطبق عليه فقرات التحريض التي يعاقب عليها القانون، و يشكك بعفوية المتظاهرين. ناهيك عن توريط الاطفال بما هو ليس في صالحهم .

٤ – اعادة الكلام عن البعث و عن صدام ، هناك من يستغلون مرور ستة عشر عاما على استئصال البعث ( ٢٠٠٣ ) عند بعض الطلاب و الشباب المتظاهر يوم كان العراق يصدر اربعة ملايين برميل نفط يوميا بسعر عالي في حينها و كان الشعب يركض مهرولا وراء حافلات التوزيع لشراء البيض و الدجاج و كثير من المواد الضرورية لاي عائله عراقية. و يوم اشترك الكثير مع صدام في قضية (النفط مقابل الغذاء) فكانوا يجهزون البعث يصدرون المواد من الخارج بأسعار خيالية، و يوم كان راتب الطبيب و المهندس لا يتجاوز الخمسه دولارات شهريا و من يا ترى بدل شعار ساحات التظاهرات بساحات الاعتصام؟ التي جاءت بداعش ؟.

ان تكاتف الشباب الواعي، من البنات و الاولاد مع الشعب و المتظاهرين ظاهرة ما اجملها، و ما اروعها هي كالنباع الذي ينمو بحب ورهو و هدوء بين جذور نخيل العراق الشامخه . لكن تمت سرقتها من قبل المحتالين البعثيين الذين وجدوا ملاذهم في التيار الصدري. لذلك يستغل البعض تشويهها بالدفاع عمن يشوهها، ينكرون بوجود تدخلات خارجية و كأنما فجأة أحست امريكابذنبها و اسرائيل والسعودية ودولة الإمارات، و ان عليها ان تتعاطف مع الشعب العراقي” اليوم ” ، يوم يصرح ترامب بان يأخذ نفط العراق، و انه لن يرسل من يدافع عن الشعب العراقي امام وحشية الدواعش، و منظومة الارهاب العالمي، و يوم نهضت و توسعت سياسة ” الفوضى الخلاقة “.

فمن خلال الصحف و قنوات التلفزة النزيهة نرى حركة رائعة للأدب و الشعر و الفن و التعاون و التضامن بين من البنات و الاولاد و الشيوخ و النساء. كما نرى خدمات الاكل و الشرب التي توزع مجانا و نرى تنظيف المواقع و الساحات من قبل ذلكم الشباب الواعي فلماذا يتعمد و يتغاضى البعض عن الاعتراف بوجود مشاغبين و مندسين يريدون الإساءة لهذه الحركة الشبابية المجيدة .ما علاقة التظاهرات بحرق بناية البنك المركزي العراقي و شركة التامين؟ ألا يحرس و يخزن هذا البنك اموال الشعب الذي يدعون بالحرص على مصالحه؟

لقد سقط القناع عن المتباكين على انتفاضة الشعب، كما سقط في مرات عديدة في السابق، احزنها انقلاب شباط البعثي الدموي و استشهاد ابن الشعب البار المرحوم عبد الكريم قاسم وصحبه الأبرار. صحيح ان البعض لا يؤمن بحكم التاريخ ، وهذا من حقه، فالديمقراطية هي التي نتوخاها، ولكن ليس من حقه ان يلدغ مرات و مرات و لا يتعظ .

قات الشاعره إيلا وييلر ولكوكس:(نخطئ بالصمت عندما يجب علينا الاحتجاج ، نجعل من الرجال جبناءً)

To sin by silence when we should protest , we make cowards out of men .

Ella Wheeler Wilcox .a Poet

عبد الصاحب الناصر