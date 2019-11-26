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مسرور بارزاني يؤكد عزم حكومة كوردستان تأمين حقوق النساء ومستقبلهن

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، زيارة الى أحد مراكز إيواء النساء في مدينة أربيل.

وتفقد رئيس الحكومة، برفقة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، أقسام المركز ووقف على متطلباته، ووجه بتأمين احتياجاته اللازمة بعد أن استمع الى كلمات القاطنات في المركز.

وخاطب رئيس الوزراء النساء داخل المركز بالقول “رأيتُ أن من الأفضل أن أبادر بزيارتكن واستمع لمطالبكن عن قرب، ولن اكتفي بإصدار كلمة بالمناسبة”.

وأضاف “نريد مجتمعاً ينبذ العنف بأشكاله كافة، وألا يتم التركيز على حماية النساء فحسب بل يتعين تأمين حقوق النساء ومستقبلهن في شتى مجالات الحياة، وهذا مرهون بالقوانين وطريقة تعامل المجتمع مع المرأة، غير أن الحكومة لن تدخر جهداً في هذا الصدد”.

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