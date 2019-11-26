مشعان الجبوري يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال “أبو مازن”

كشف عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، الاثنين، عن تفاصيل بشأن اعتقال النائب احمد الجبوري “أبو مازن”.

وقال مشعان الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “احمد الجبوري المعروف باسم ابو مازن موقوف حاليا في مركز شرطة الصالحية، بقرار من المحكمة المركزية الخاصة بقضايا النزاهة”.

واضاف انه “سيتم اطلاق سراحه غداً، بعد ان وجه مجلس النواب كتاباً الى المحكمة يقول فيه ان مجلس النواب لم يرفع الحصانة عن كل اعضائه الموقوفين بقضايا الفساد، وان الحصانة المرفوعة عن احمد الجبوري لا تشمل هذه القضية”.

وتابع الجبوري “طبعا بذلك اعترف مجلس النواب ان اعلانه رفع الحصانة عن اعضائه كان كذبة هدفها خداع المتظاهرين والشعب”، حسب قوله.