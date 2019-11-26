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من سفر القلب

من سفر القلب

شاكر فريد حسن

عندما تضرم الوجد في قلبي

كتبتُ لكِ على ورق الورد والندى

وأفرغت هواي في سطور رسائلي

حركاتها فُلة نمت في وجنتي

وبين خدودكِ

أما النقاط فمن مدامع مقلتي

والفواصل من خصلات شعركِ

فبكِ يا معبودتي تكتمل بهجتي

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