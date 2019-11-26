نيجيرفان بارزاني يعلن كامل الدعم للنساء والمساواة بين الجنسين في الاقليم

اكد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الارادة السياسية للدعم والعمل المتواصل على قضية العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، “منذ سنة ٢٠٠٧ يعلن إقليم كوردستان في هذه المناسبة حملة تدوم ستة عشر يوماً تشمل أعمالاً ونشاطات مكثفة تهدف إلى القضاء على العنف الجندري وتحقيق العدالة. ورغم الصعوبات، خصوصاً بعد ظهور داعش وجرائمه والإبادة الجماعية للإيزيديين، والتي أسفرت عن أزمة إنسانية كبرى، تعامل إقليم كوردستان وبطريقة صائبة ولائقة مع الوضع”.

واضاف، “كل الأزمات والحروب تشوه المجتمعات، وتؤخر الخطوات وتؤدي إلى العنف، والنساء هن الضحية الرئيسة لتلك الأوضاع، لذا فإننا في هذا اليوم ولأداء هذا الواجب الملح والهام، نشدد على استمرار وتنسيق رئاسة إقليم كوردستان مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الدين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية”.

اشار الى أن “من هذا المنطلق فإننا في رئاسة إقليم كوردستان قمنا بصياغة رؤية استراتيجية واسعة لتكون خارطة طريق لحماية حقوق المرأة وتنمية وتعزيز مكانتها في المجتمع، نعمل عليها مع الجهات المعنية، وندعو كل طبقات وشرائح مجتمع كوردستان للمشاركة الفاعلة في أعمال ونشاطات الأيام الستة عشرة لمناهضة العنف ضد المرأة”.