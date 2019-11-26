واشنطن :العراقيون يكافحون لينعم بلدهم برفاهٍ لا يشوبه فساد وتدخل أجنبي خبيث

اصدرت السفارة الأمريكية في العراق ، اليوم الثلاثاء ، بياناً بخصوص زيارة وكيل وزارة الدفاع للسياسات جون رود الى كل من العاصمتين العراقية بغداد واقليم كوردستان اربيل.

وقالت السفارة في بيانها ، إن رود زار بغداد وأربيل في 24 و25 من الشهر الجاري لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وبحسب البيان ، فقد التقى رود برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

ولفت البيان الى أن المسؤول الأمريكي سلط الضوء على الجهود المستمرة والرامية الى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، فضلاً عن التعاون الثنائي المستمر “دعماً لعراقٍ موحدٍ وديمقراطي مزدهر”.

وأشار البيان الى أن وزارة الدفاع الأمريكية شجبت “عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر”.

البيان نقل على لسان نائب وزير الدفاع، تشديده “على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لا يشوبه فسادٌ وتدخلٌ أجنبي خبيث”.