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وفاة واصابة 6 اشخاص بحادث تصادم مروع في السليمانية

افاد مصدر في مديرية مرور محافظة السليمانية يوم الاثنين ان شخصين لقيا حتفهما فيما اصيب اربعة اخرون بجروح بحادث سير وقع على طريق (عربت – السليمانية).

وقال المصدر ان حادثا مروريا وقع في وقت متأخر من ليلة امس بين سيارة اجرة نوع (نيسان) واخرى شاحنة حمل كبيرة نوع (مان) على طريق (عربت السليمانية) قرب قرية (ژاله).

واضاف المصدر ان الحادث ادى الى مصرع شخصين واصابة سائق السيارة الاجرة واربعة اخرين كانوا معه.

وعزا المصدر سبب وقوع الحادث الى قيام سائق الشاحنة الحمل بالاستدارة بشكل خاطئ، مشيرا الى القاء القبض عليه وايداعه في الحبس على ذمة التحقيق.

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