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البرلمان العراقي يعلن الاحد جلسة خاصة

دعت رئاسة البرلمان العراقي، عقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبلة.
وذكر بيان لرئاسة البرلمان، “ندعو النواب للحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، 1 – كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار”.
واضافت “تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت”.
وبينت “رئاسة مجلس النواب تؤكد أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي”.

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